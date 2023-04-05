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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Мосбиржа купила контроль в разработчике ПО в области автоматизации комплаенс-услуг

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" приобрела 50,1% в компании "ПроКомплаенс", которая занимается разработкой программного обеспечения в области автоматизации комплаенс-услуг на финансовом рынке.

Как говорится в сообщении биржи, в течение трех лет ее доля может быть увеличена до 100%.

С помощью существующих и новых сервисов по выявлению рисков и недобросовестных практик участники рынка смогут оптимизировать и усилить собственные системы комплаенса и внутреннего контроля, отмечено в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", до сделки компанию контролировал Александр Черепнин с долей в размере 53,23%, сейчас она сократилась до 26,56%. Остальные доли распределены между несколькими физлицами.

"ПроКомплаенс" является резидентом IT-кластера фонда "Сколково", продукт компании - система мониторинга финансовых рынков Check4Trick. Она обеспечивает анализ торгов по историческим данным с целью выявления нарушений и потенциальных фактов манипулирования финансовыми рынками, производит диагностику отклонений с помощью настраиваемых критериев и набора формируемых на их основании сценариев. Систему используют ряд крупных профучастников фондового рынка. Выручка "ПроКомплаенса" в 2022 году выросла более чем в 4 раза – до 107,8 млн рублей, компания получила 5,2 млн рублей чистой прибыли.

Московская биржа Мосбиржа
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