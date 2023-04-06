Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Евро и доллар США усилили темпы роста и уверенно дорожают на "Московской бирже" в четверг днем. Евро преодолел уровень в 88 рубля впервые с 22 апреля 2022 года, доллар торгуется по направлению в 81 рублю.

Утром в четверг курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года.

К 12:07 курс евро вырос на 79,75 копейки и составил 88,09 рубля. Американский доллар к этому моменту дорожал на 86 копеек, до 80,69 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро ) подорожала на 83,19 копейки - до 84,02 рубля.

"Факторами ослабления рубля остаются рост импорта, вывод капитала иностранными продавцами своего имущества, частный вывод капитала, падение доходов от экспорта. К слову говоря, дивидендные выплаты также могут привести к слабости российской валюты, так как предложено разрешить вывод средств в дружественные страны. И, конечно, бюджетные потребности также велят рублю быть по 80 и более за доллар, а никак не 70. Соответственно, желающих ослабить рубль весьма много, а вот поддержку ему предоставляют лишь в налоговый период. Поэтому мы наблюдаем сильную перепроданность россиянина, но она пока не может реализоваться в виде коррекции, хотя экономически оправданным был бы курс в диапазоне 65-75 за доллар", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.