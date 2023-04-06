Доллар подорожал до 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на Московской бирже в четверг утром, доллар поднялся выше отметки 80 руб. впервые с 18 апреля прошлого года, евро торгуется по направлению к отметке 88 руб.

Курс доллара составил 80,07 руб. в 9:22, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,46 руб./EUR1, подорожав на 16,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,9 копейки - до 83,39 рубля.

"Давление на позиции рубля оказывает совокупное количество факторов, несмотря на высокие цены на нефть, а также ослабление доллара на глобальных рынках. Во-первых, это задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт в Россию. Во-вторых, это повышенный спрос на валюту у банков, ввиду чего наблюдался всплеск в объемах операций своп с ЦБ. В-третьих, это последующее снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок", - сказал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

"Наблюдается рост спроса на менее ликвидные дружественные валюты, что мы связываем с притоком розничных инвесторов в торговлю ими. Мы считаем, что потенциал теста диапазона 80-81 руб. парой "доллар-рубль" технически возможен, однако подчеркнем, что текущая динамика на валютном рынке, скорее, носит точечный эффект, и в последующем не исключаем коррекции доллара", - добавил он.