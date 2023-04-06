Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Доллар подорожал до 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на Московской бирже в четверг утром, доллар поднялся выше отметки 80 руб. впервые с 18 апреля прошлого года, евро торгуется по направлению к отметке 88 руб.

Курс доллара составил 80,07 руб. в 9:22, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,46 руб./EUR1, подорожав на 16,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,9 копейки - до 83,39 рубля.

"Давление на позиции рубля оказывает совокупное количество факторов, несмотря на высокие цены на нефть, а также ослабление доллара на глобальных рынках. Во-первых, это задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт в Россию. Во-вторых, это повышенный спрос на валюту у банков, ввиду чего наблюдался всплеск в объемах операций своп с ЦБ. В-третьих, это последующее снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок", - сказал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

"Наблюдается рост спроса на менее ликвидные дружественные валюты, что мы связываем с притоком розничных инвесторов в торговлю ими. Мы считаем, что потенциал теста диапазона 80-81 руб. парой "доллар-рубль" технически возможен, однако подчеркнем, что текущая динамика на валютном рынке, скорее, носит точечный эффект, и в последующем не исключаем коррекции доллара", - добавил он.

доллар курсы валют рубль Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС предложила список товаров для формирования национальных индикаторов

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Цена нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель

Рынок акций США закрылся без единой динамики на статданных

Рынок акций США закрылся без единой динамики на статданных

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки

Инфляция в РФ с 28 марта по 3 апреля составила 0,13%

Инфляция в РФ с 28 марта по 3 апреля составила 0,13%

Фонд национального благосостояния в марте вырос до 11,9 трлн рублей

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

FedEx консолидирует бизнес и повысит дивиденды

Золото дорожает и приближается к историческому максимуму

Золото дорожает и приближается к историческому максимуму
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });