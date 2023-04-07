Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением индекса РТС на 0,7%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2% и превысил 2500 пунктов, индекс РТС просел на 0,7% на фоне ослабления рубля. Подскочили акции "Глобалтрак менеджмент" на новостях о выкупе бумаг с премией к рынку.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2504,66 пункта (+0,2%), индекс РТС – 960,61 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар подскочил до 82,04 рубля (+0,67 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +1,3% "префы"), UC Rusal (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы"), "МТС" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги "АЛРОСА" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "НЛМК" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+6,2%, до 80,5 рубля; максимум сделок составил 82 рубля за штуку) на новостях о выкупе бумаг группой "Монополия" по цене выше рынка.

Транспортная группа компаний "Монополия" выкупит 75% акций единственного публичного российского автоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по 82,5 руб. за бумагу, говорится в совместном сообщении компаний. Период сбора заявок на продажу акций – с 7 по 18 апреля включительно.

"Цена приобретения является фиксированной и единой для всех групп продающих акционеров, включая мажоритарного акционера, и составляет 82,5 рубля за одну обыкновенную акцию ПАО "ГТМ". Предложенная цена основана на оценке компании в 4,82 млрд рублей и предполагает премию в 8,8% к цене закрытия торгов на "Московской бирже" в четверг, 6 апреля (75,8 рубля за бумагу), премию в 37,0% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (60,2 рубля за бумагу)", - информируют компании.

ГК "Монополия" в случае успешного завершения сделки по консолидации не менее 75% Globaltruck планирует его делистинг с "МосБиржи".

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи вновь попробует закрепиться выше отметки 2500 пунктов. "Сильного роста индекса не ожидаем на фоне предстоящих выходных, а также ввиду праздничного дня в США и Европе, из-за чего сегодня не проводятся торги на товарных площадках. Однако слабеющий рубль может поддерживать интерес инвесторов к акциям российских экспортеров", - отмечает аналитик.

Головинов также отметил, что накануне под давление продаж попали бумаги сталелитейщиков. "Наибольшую негативную динамику показали акции НЛМК после появившейся информации о вероятном включении компании в новый пакет санкций ЕС, однако официальных новостей пока не поступало. НЛМК на данный момент остается единственной сталелитейной публичной компанией, против которой не было санкций. Введение ограничений может существенно повлиять на финансовые результаты, так как НЛМК сильнее остальных ориентирована на экспорт", - отметил эксперт.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу спокойный, так как большинство рынков не работает по причине католической Страстной пятницы. Соответственно, внешние ориентиры ограничены китайским и японским рынками, где преобладают покупки, торги нефтью не проводятся.

Вечером в США выйдут данные по рынку труда, но, похоже, на них отреагируют только российские активы. Соответственно, на рынке акций РФ можно ожидать консолидации. В отношении рубля прогнозы остаются негативными из-за отсутствия официальной реакции на 17%-е ослабление с начала года и на ускорение этой тенденции в последние дни, отмечает Кочетков.

В США накануне индексы акций подросли на 0,01-0,8% во главе с Nasdaq, активность торгов перед длинными выходными была ниже обычной. В пятницу биржи США закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Статданные по экономике США, обнародованные в четверг, показали, что американский рынок труда является не столь сильным, как предполагалось ранее. После пересмотра данных с учетом новой модели оценки сезонных факторов оказалось, что число заявок на пособие по безработице в стране превышало отметку в 200 тыс. последние девять недель.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 228 тыс. человек, сообщило Минтруда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 198 тыс., как сообщалось прежде.

Минтруда США обнародует отчет о безработице за март в пятницу (15:30 по Москве) несмотря на биржевой выходной. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Dow Jones, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце выросло на 238 тыс., а безработица осталась на уровне 3,6%.

В Азии в пятницу на работающих биржах преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи Австралии, Гонконга, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также США.

Нефть

На нефтяном рынке цены накануне незначительно выросли и завершили в "плюсе" третью неделю подряд. Стоимость июньских фьючерсов на Brent в четверг составила $85,12 за баррель (+0,2%), майская цена WTI – $80,7 за баррель (+0,1%).

По итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI – почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи с мая до конца года.

Поддержку нефтяному рынку на этой неделе также оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.