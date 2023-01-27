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LG Electronics получила чистый убыток в IV квартале, несмотря на рост выручки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. в четвертом квартале 2022 года зафиксировал чистый убыток, который оказался выше прогнозов рынка, при этом увеличил выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 212,4 млрд корейских вон ($172,4 млн) по сравнению с прибылью в размере 21,3 млрд вон за аналогичный период годом ранее.

Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, которые ожидали убыток в размере 129,5 млрд вон.

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Выручка в четвертом квартале увеличилась на 5,2%, до 21,86 трлн вон, операционная прибыль рухнула в десять раз и составила 69,3 млрд вон. Эти показатели в целом совпали с предварительными прогнозами самой компании.

Операционная прибыль за весь 2022 год сократилась на 12% и составила 3,6 трлн вон, а выручка выросла на 12,9% и составила рекордные в истории компании 83,5 трлн вон.

Выручка подразделения, специализирующегося на производстве бытовой техники и кондиционеров, в минувшем году выросла на 10,3% до 29,9 трлн вон, снова обновив исторический максимум.

Бизнес по выпуску решений для автомобильной промышленности увеличил выручку на 29,1%, до 8,6 трлн вон, подразделение по разработке бизнес-решений - на 11,2%, до 6,1 трлн вон.

Доходы подразделения по производству техники для домашних развлечений, включая телевизоры, составили 15,7 трлн вон, сократившись на 8,8% по сравнению с показателем предыдущего года.

Котировки акций LG Electronics по итогам торгов в пятницу выросли на 0,2%, при этом отчетность была опубликована после закрытия биржи в Токио. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 22,8%, до 16,51 трлн вон.

LG Electronics
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