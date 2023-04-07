Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,16%, на Аи-92 – на 1,11% за неделю
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,16% – до 51 324 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,11%, до 45 503 руб./т. Об этом говорят данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|03.04.2023
|04.04.2023
|% к пр. д.
|05.04.2023
|% к пр. д.
|06.04.2023
|% к пр. д.
|07.04.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|51404
|51103
|-0,59
|51251
|0,29
|51451
|0,39
|51324
|-0,25
|-0,16
|Регуляр-92
|46013
|45892
|-0,26
|46008
|0,25
|45882
|-0,27
|45503
|-0,83
|-1,11
|ДТ-летнее
|51061
|51493
|0,85
|52310
|1,59
|52046
|-0,5
|51913
|-0,26
|1,67
|Мазут топочный
|15137
|16044
|5,99
|16083
|0,24
|15852
|-1,44
|16234
|2,41
|7,25
|Авиатопливо
|65299
|65490
|0,29
|65511
|0,03
|65411
|-0,15
|62926
|-3,8
|-3,63
|СУГ
|6698
|6196
|-7,49
|6901
|11,38
|7636
|10,65
|6982
|-8,56
|4,24
Цены приведены по национальному индексу