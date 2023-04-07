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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,16%, на Аи-92 – на 1,11% за неделю

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,16% – до 51 324 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,11%, до 45 503 руб./т. Об этом говорят данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

03.04.2023 04.04.2023 % к пр. д. 05.04.2023 % к пр. д. 06.04.2023 % к пр. д. 07.04.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 51404 51103 -0,59 51251 0,29 51451 0,39 51324 -0,25 -0,16
Регуляр-92 46013 45892 -0,26 46008 0,25 45882 -0,27 45503 -0,83 -1,11
ДТ-летнее 51061 51493 0,85 52310 1,59 52046 -0,5 51913 -0,26 1,67
Мазут топочный 15137 16044 5,99 16083 0,24 15852 -1,44 16234 2,41 7,25
Авиатопливо 65299 65490 0,29 65511 0,03 65411 -0,15 62926 -3,8 -3,63
СУГ 6698 6196 -7,49 6901 11,38 7636 10,65 6982 -8,56 4,24

Цены приведены по национальному индексу

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