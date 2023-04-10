Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,8%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом blue chips на фоне высокой нефти (Brent закрепляется на уровне $85 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,8%, лидируют расписки TCS Group.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2529,34 пункта (+0,8%), индекс РТС – 982,15 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар стоит 81,16 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+3,4%), акции "Татнефти" (+2,5%), "Аэрофлота" (+1,6%), АФК "Система" (+1,6%), "НЛМК" (+1,4%), ВТБ (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), бумаги Сбербанка (+0,4% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (+0,4%), UC Rusal (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Тинькофф банк планирует получить рекордную прибыль в 2023 году, говорится в обзоре аналитика инвестбанка "Синара" Ольги Найденовой по итогам встречи с руководством кредитной организации. Банк в первом квартале 2023 года увеличил кредитный портфель примерно на 10%. Признаков снижения качества активов он пока не отмечает. Рентабельность собственного капитала приближается к 30%, говорится в обзоре. Санкции ЕС не оказывают значительного влияния на бизнес группы, но ограничивают возможности по выплате купонов по бессрочным облигациям или дивидендов, отмечает Найденова.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", позитивное закрытие пятницы на рынке акций РФ дает надежду на краткосрочное продолжение роста в основном за счет нефтяного сектора. В США из-за праздничного дня и закрытых торгов в пятницу инвесторы в понедельник будут отыгрывать статистику с рынка труда, которая оказалась лучше ожиданий, что лишает ФРС аргументов за смягчение монетарной политики. Также на этой неделе в США начинается сезон отчетности, который может повлиять на дальнейший рыночный тренд, полагают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник может подрасти, текущим ориентиром выступает диапазон 2500-2550 пунктов. "Продолжаем с оптимизмом смотреть на акции нефтегазовых компаний, лучше рынка могут выглядеть бумаги "АЛРОСА" и угледобытчиков", - полагает аналитик.

Продолжают рост к новым максимумам бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+2,6%) на новостях о том, что суд удовлетворил иск компании на 80 млрд руб. и $13,8 млн к ее бывшим акционерам. Сохраняют оптимизм акции "Совкомфлота" (+1%) после появления новостей о том, что 12 апреля совет директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2022 год. Компания может распределить 100% скорректированной чистой прибыли, что эквивалентно 8,56 руб. на акцию или 13,3% дивидендной доходности, отмечает Головинов.

В США в пятницу биржи не работали в связи с пасхальными праздниками.

Тем не менее, Минтруда США опубликовало статистику за март: число рабочих мест в экономике США увеличилось на 236 тыс. при прогнозах роста на 230-238 тыс. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель вырос на 326 тыс., а не на 311 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в марте снизилась до 3,5% с февральских 3,6%, при этом аналитики не ожидали изменения этого показателя.

Лучшие, чем ожидалось, статданные могут стать для Федрезерва аргументом в пользу дальнейшего повышения процентных ставок, отмечают эксперты.

В Азии на работающих рынках в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1% к уровню четверга).

Биржи Австралии и Гонконга, а также Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в понедельник закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Индекс потребдоверия в Японии в марте увеличился до максимальных с мая прошлого года 33,9 пункта с 31,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 31,9 пункта.

Индикаторы роста доходов граждан, занятости, общего уровня жизни, а также желания потребителей покупать товары длительного пользования, повысились в марте.

Китайский рынок проседает на фоне обеспокоенности инвесторов очередным витком напряженности в американо-китайских отношениях после состоявшейся в США встречи нынешнего спикера Палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Китайская армия 8 апреля начала массированные военные учения вокруг Тайваня, которые, по заявлению армейского представителя, являются "предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР".

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник слабо корректируются вниз после скачка на прошлой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $85,06 за баррель (-0,1% и +0,2% в минувший четверг), майская цена WTI - $80,69 за баррель (-0,01% и +0,18% в четверг).

По итогам короткой прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, а также данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о снижении запасов как нефти, так и бензина, и дистиллятов в Штатах.