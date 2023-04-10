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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

FT сообщила об активизации борьбы с коррупцией в финансовом секторе КНР

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Новая волна антикоррупционных расследований и существенный рост числа внеплановых проверок венчурных фондов потрясли финансовый сектор Китая, пишет Financial Times.

Банки резко сокращают зарплаты и бонусы высшего руководства на фоне расследований в отношении бывших высокопоставленных лиц и предостережений Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД), указывающей на недопустимость гедонизма и ведения "премиального образа жизни".

Около 15 из 20 материковых брокеров, чей бизнес проанализировала FT, снизили вознаграждения руководства в прошлом году.

С февраля 2023 года стали объектами расследований или подверглись наказанию более 10 топ-менеджеров, включая бывшего предправления Bank of China Лю Лянге.

ЦКПД также изучает деятельность финансистов, причастных к лизинговым сделкам и кредитованию промышленных предприятий, в том числе экс-главы лизингового департамента крупнейшего в мире банка Industrial and Commercial Bank of China Цун Линя.

9 апреля ЦКПД сообщила о начале нового раунда расследований в отношении более чем 30 государственных холдингов в ряде секторов, включая финансовый, оборонный и энергетический.

Также комиссия изучает деятельность Шанхайской биржи золота, о дополнительных налоговых проверках сообщают венчурные инвесторы в Пекине.

В октябре 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил о планах регулирования всех видов финансовой деятельности. По мнению главы государства, финсектор не приносит достаточную пользу экономике, отмечает газета.

Китай ЦКПД Bank of China Industrial and Commercial Bank of China
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