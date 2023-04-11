Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Изделия из натурального меха в 2023 году могут подорожать в РФ на 10%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Изделия из натурального меха в 2023 году могут подорожать в РФ на 10%. Об этом сообщил "Интерфаксу" президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов.

"В 2023 году в пределах 10% повышение цен ожидается, так как будут поступать в торговлю новые партии товара, который будет производиться из пушнины, закупленной по более высоким ценам на международных аукционах", - сказал Столбов.

Он добавил, что рост цен также обусловлен ожидающимся дефицитом меховых шкурок на международном рынке.

"2023 год будет спокойнее (чем 2022 год - ИФ), потому что мы уже преодолели последствия ограничений, которые ввели против пушно-меховой индустрии", - отметил Столбов.

Он пояснил, что российские предприниматели нашли новые логистические маршруты поставки товара и завоза комплектующих, химикатов для выделки, фурнитуры – всего, что импортировалось.

Российский пушно-меховой союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС разрешила X5 приобрести группу "Тамерлан", выдав предписание

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

ЦБ предупредил экспортеров о рисках при переходе на расчеты в юанях по старым контрактам

Сбербанк в I квартале получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк в I квартале получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Биткойн превысил $30 тыс. впервые с прошлого лета

Нефть Brent подорожала до $84,7 за баррель

Нефть Brent подорожала до $84,7 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });