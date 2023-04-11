Изделия из натурального меха в 2023 году могут подорожать в РФ на 10%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Изделия из натурального меха в 2023 году могут подорожать в РФ на 10%. Об этом сообщил "Интерфаксу" президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов.

"В 2023 году в пределах 10% повышение цен ожидается, так как будут поступать в торговлю новые партии товара, который будет производиться из пушнины, закупленной по более высоким ценам на международных аукционах", - сказал Столбов.

Он добавил, что рост цен также обусловлен ожидающимся дефицитом меховых шкурок на международном рынке.

"2023 год будет спокойнее (чем 2022 год - ИФ), потому что мы уже преодолели последствия ограничений, которые ввели против пушно-меховой индустрии", - отметил Столбов.

Он пояснил, что российские предприниматели нашли новые логистические маршруты поставки товара и завоза комплектующих, химикатов для выделки, фурнитуры – всего, что импортировалось.