Минтруд РФ предложил упростить назначение региональных и муниципальных мер соцподдержки

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает назначать меры региональной и муниципальной поддержки граждан без сбора справок и по одному заявлению.

Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

"На сегодняшний день 42 федеральные меры поддержки уже для подавляющего большинства получателей предоставляются без сбора справок, по одному заявлению или даже без него, то есть - проактивно. Следующий шаг - упрощение региональных и муниципальных мер поддержки. Необходимо избавить граждан от сбора справок, если эти сведения уже есть в государственных информационных системах", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова цитирует ведомство.

Он добавил, что постановление устанавливает исчерпывающий перечень ситуаций, когда органы, ответственные за назначение помощи, могут попросить справку у гражданина.

Кроме того, как подчеркнул министр, постановление вводит требования по информированию гражданина о статусе рассмотрения его заявления.

В случае принятия этого документа законодательством будет четко определено, какие сведения при назначении мер социальной поддержки необходимо получать путем межведомственного взаимодействия, а какие справки допустимо запросить у гражданина, сообщили в пресс-службе.

"Перечень таких дополнительных справок жестко ограничен и касается только тех ситуаций, когда данных нет в государственных информационных системах", - пояснили в министерстве.

Кроме того, документом предлагается определить максимальный срок рассмотрения документов для назначения той или иной помощи. Так, регистрация заявления должна проходить в течение одного рабочего дня, получение межведомственных документов - в течение двух рабочих дней, извещение о назначении или отказе в течение одного рабочего дня.

Также проект предлагает закрепить, что все меры социальной защиты должны быть доступны в электронном виде.

В Минтруде напомнили, что социальное казначейство - формат взаимодействия государства и гражданина при назначении мер поддержки, который предусматривает максимально простое назначение помощи - по одному заявлению или даже без него.