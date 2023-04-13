Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Суд в Татарстане признал банкротом "дочку" турецкой Gemont

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО "Гемонт" ("дочка" турецкой Gemont), занимавшееся строительством нефтехимических установок в России, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Гемонт" обратился в суд с заявлением о самобанкротстве в июле 2022 года, после того как потерял подряд на строительство установки этилена для ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ).

Сумму требований кредиторов к себе "Гемонт" тогда заявил в размере 18,6 млрд рублей.

НКНХ и Gemont в феврале 2020 года заключили контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по ключевому для химзавода проекту установки этилена ЭП-600, работы планировалось завершить в июле 2023 года. В мае-июне 2022 года НКНХ решил расторгнуть контракт с "Гемонтом" и привлек к строительству установки субподрядчиков из России. Ввод ЭП-600 был перенесен на более поздний срок: завершение строительно-монтажных работ и пуско-наладка планируются во втором полугодии 2024 года.

В портфеле завершенных проектов "Гемонта", как сообщается на его сайте, – строительство установок для НПЗ "ТАИФ-НК" (входит в "ТАИФ"), НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть"), Омского НПЗ "Газпром нефти", а также комплекса приема, хранения и отгрузки стабильного газового конденсата "Иркутской нефтяной компании" в Усть-Куте.

Gemont основана в 1991 году в Стамбуле, занимается строительством промышленных комплексов.

"Нижнекамскнефтехим" – один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

Татарстан Gemont Гемонт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"НОВАТЭК" просит правительство адресно закрепить ресурсную базу под СПГ-проекты

"НОВАТЭК" просит правительство адресно закрепить ресурсную базу под СПГ-проекты

Выручка бывшей финской "дочки" Valio в России в 2022 г. снизилась до 7,9 млрд руб.

Внешний долг РФ в I квартале снизился на 5,9%, до минимума за 16 лет

Внешний долг РФ в I квартале снизился на 5,9%, до минимума за 16 лет

Финский Fortum видит интерес к своим активам в РФ не только внутри страны

ОПЕК в марте снизила добычу нефти и отстала от плана ОПЕК+ на 1 млн б/с

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

Минфин подтвердил проработку запрета на торговлю акциями "недружественных" компаний ОПК

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей

Китай в феврале импортировал рекордный объем газа для этого месяца

Китай в феврале импортировал рекордный объем газа для этого месяца

Оплата товаров картами "Мир" на Кубе может стать доступна в ближайшие месяцы

Оплата товаров картами "Мир" на Кубе может стать доступна в ближайшие месяцы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });