Суд в Татарстане признал банкротом "дочку" турецкой Gemont

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО "Гемонт" ("дочка" турецкой Gemont), занимавшееся строительством нефтехимических установок в России, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Гемонт" обратился в суд с заявлением о самобанкротстве в июле 2022 года, после того как потерял подряд на строительство установки этилена для ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ).

Сумму требований кредиторов к себе "Гемонт" тогда заявил в размере 18,6 млрд рублей.

НКНХ и Gemont в феврале 2020 года заключили контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по ключевому для химзавода проекту установки этилена ЭП-600, работы планировалось завершить в июле 2023 года. В мае-июне 2022 года НКНХ решил расторгнуть контракт с "Гемонтом" и привлек к строительству установки субподрядчиков из России. Ввод ЭП-600 был перенесен на более поздний срок: завершение строительно-монтажных работ и пуско-наладка планируются во втором полугодии 2024 года.

В портфеле завершенных проектов "Гемонта", как сообщается на его сайте, – строительство установок для НПЗ "ТАИФ-НК" (входит в "ТАИФ"), НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть"), Омского НПЗ "Газпром нефти", а также комплекса приема, хранения и отгрузки стабильного газового конденсата "Иркутской нефтяной компании" в Усть-Куте.

Gemont основана в 1991 году в Стамбуле, занимается строительством промышленных комплексов.

"Нижнекамскнефтехим" – один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".