Рубль завершил торги пятницы снижением к доллару и ростом к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США укрепился, евро, напротив, снизился на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 81,79 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,2 руб./EUR1, подешевев на 19,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,7 копейки – до 85,6 рубля. Курс китайского юаня повысился на 4,1 копейки – до 11,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понизился к доллару и подрос к евро по итогам пятницы вслед за динамикой валют на Forex. Доллар укрепляется к большинству мировых валют на глобальном рынке с учетом заявления члена совета управляющих Федрезерва Кристофера Уоллера, что ФРС США следует продолжать повышение процентных ставок, поскольку инфляция в стране все еще высока.

"Поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда остается сильным, а инфляция намного превышает целевой уровень, денежно-кредитную политику нужно ужесточить еще сильнее", - сказал он, выступая в пятницу на мероприятии в Сан-Антонио, штат Техас.

По мнению Уоллера, Федрезерв пока не добился ощутимого прогресса по снижению инфляции до целевого уровня. "Я бы приветствовал признаки более умеренного спроса, но пока они не появились и пока я не увидел значительного и устойчивого движения инфляции к нашей цели в 2%, мне кажется, нам предстоит еще поработать", - цитирует Уоллера издание MarketWatch.

Он также отметил, что до следующего заседания ФРС, которое состоится 2-3 мая, остается еще две недели, и за это время могут поступить статданные, которые изменят его позицию.

Прогнозы Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс в 2023 году на уровне 76,5 руб./$, в 2024-2026 годах ждет плавного ослабления рубля, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в пятницу.

"С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год мы оцениваем на уровне 76,5 рублей за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное ослабление рубля", - сказал он, выступая на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина.

Прогноз Минэкономразвития от сентября 2022 года по среднегодовому курсу доллара на 2023 год равнялся 68,3 руб./$, этот прогноз заложен в бюджет на 2023 год.

Решетников отметил, что чистый экспорт в этом году "будет играть отрицательную роль".

"На ближайшие годы закладываем постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации на дружеские рынки", - добавил министр.

Согласно основным параметрам сценарных условий на 2023-2026 годы, внесенным в пятницу в правительство Минэкономразвития РФ, прогноз цены на нефть марки Brent в 2023 году составляет $80,7 за баррель, в 2024 году - $75,7, в 2025 году - $71,9, в 2026 году - $70,6.

При этом источник, знакомый с ходом обсуждения прогноза, пояснил "Интерфаксу", что "в рамках сценарных условий предусмотрен отход от индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)", а в сценарные условия включен прогноз цены на нефть марки Brent, а также оценка экспортной контрактной цены по данным ФТС (она идет в закрытом формате).

Кроме того, по его словам, "ввиду противодействия санкционным решениям в открытой части прогноза исключили всевозможные показатели, открытие данных по которым может нанести вред деятельности, в основном это данные по ТЭК". "В частности, закрыты прогнозные данные в сфере ТЭК по объемам добычи и экспорта, а также экспортным ценам", - сказал он.

Комментарии аналитиков

"После довольно волатильной прошлой недели курс рубля на этой неделе нащупывает новое равновесие. Сегодня утром рубль сначала довольно бодро укреплялся, достигнув недельного минимума на уровне 81,25 (стоимость доллара к рублю - ИФ), после чего оттолкнулся и завершил торги вблизи 82. Интересной дискуссией на рынке остается дальнейшее движение валютной пары. Поддержку рублю окажет будущий налоговый период, закрытие участниками рынка длинных позиций в валюте, рост котировок нефти, а также окончание разовых причин укрепления рубля (уход иностранцев с рынка). С другой стороны, давление на рубль может продолжиться со стороны геополитики и продолжения выхода иностранного капитала за рубеж", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Российская валюта за неделю незначительно снизилась по отношению к доллару США, завершила торги вблизи уровня 81,5. После пяти недель снижения подряд данную динамику можно считать позитивной. Рубль локально стабилизировался на фоне роста нефтяных котировок на неделе, а также из-за ослабления американской валюты. Индекс доллар США (DXY) на неделе обновил годовой минимум и может продолжить снижение. По мере увеличения с некоторым лагом экспортной выручки это может позитивно повлиять на российскую валюту", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Падение нефтегазовых доходов бюджета отчасти объясняется сокращением газового экспорта. В таких условиях для балансировки бюджета нужно, чтобы рубль несколько ослаб (при прочих равных). Текущее же ослабление рубля носит скорее краткосрочный характер, так как оно, на наш взгляд, вызвано сочетанием относительно слабых факторов, которые сконцентрировались в узком временном интервале. Одним из таких факторов является продажа иностранными компаниями своих российских активов с выводом денег из России, а не на счет типа С. В пользу рубля на длинном горизонте говорит соотношение инфляции в РФ и мире: валюта страны с меньшим уровнем инфляции при прочих равных укрепляется к другим валютам. Рост цен на нефть, наблюдаемый в настоящее время, также позитивен для курса рубля: чем дороже сырье, тем больший объем НДПИ российские нефтяники уплачивают в бюджет", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Нефть

Цены на нефть подрастают в пятницу после публикации Международным энергетическим агентством (МЭА) ежемесячного обзора по нефтяному рынку.

С начала недели Brent выросла в цене примерно на 2%, а котировки WTI прибавили порядка 1%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в пятницу составляет $86,48 баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,67%, до $82,71 за баррель.

По прогнозам МЭА, в третьем квартале дефицит предложения на рынке составит 2 млн баррелей в сутки (б/с). Во втором квартале дефицит будет на уровне 400 тыс. б/с, полагает МЭА. Ранее оно ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тыс. б/с.

ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему прогнозирует увеличение спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с - выше доковидного уровня.

Добыча нефти в России по итогам 2023 года составит 10,56 млн б/с, прогнозируют аналитики МЭА в новом ежемесячном отчете.

Месяцем ранее эксперты ожидали, что нефтепроизводство в РФ по итогам текущего года составит 10,35 млн б/с. Таким образом, агентство повысило прогноз добычи нефти в стране на 210 тыс. б/с. Тем не менее, прогнозный показатель на 530 тыс. б/с ниже уровня 2022 года.

МЭА отмечает, что пересмотр прогноза обусловлен стабильным экспортом российской нефти на новые рынки, несмотря на санкции западных стран. Аналитики подчеркивают, что трейдеры готовы рисковать, работая с нефтью из РФ, ввиду больших дисконтов на нее.

Нефтяной экспорт из России в марте вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года благодаря резкому увеличению потока нефтепродуктов, который вернулся к уровням, которые в последний раз наблюдались до конфликта в Украине, оценивает МЭА.

Общий объем отгрузки увеличился на 0,6 млн баррелей в сутки - до 8,1 млн б/с, при этом объем отгрузки нефтепродуктов увеличился на 450 тыс. б/с - до 3,1 млн б/с, экспорт нефти увеличился на 100 тыс. б/с - до 5 млн б/с.

Предполагаемая выручка выросла на $1 млрд - до $12,7 млрд, но была на 43% ниже, чем год назад. Согласно оценкам МЭА, в апреле 2022 года Россия, экспортировав 8 млн б/с нефти и нефтепродуктов, получила выручку в размере $20,7 млрд. В среднем за 2021 год доходы России от экспорта 7,5 млн б/с нефти и нефтепродуктов составляли $14,9 млрд в месяц, говорится в отчете.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,13 копейки, до 81,5045 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,02 копейки, до 90,1637 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу уменьшился на 18,64 копейки по отношению к четвергу и составил 81,5526 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 10,41 копейки и составил 81,5478 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 305,342 млн, из которых $394,426 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $910,916 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 20,56 копейки, до 90,2985 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 2,02 копейки, до 90,1417 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR475,294 млн, из которых EUR171,59 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR303,704 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка укрепились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.