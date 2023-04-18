Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия значимых драйверов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не меняется в условиях отсутствия заметных стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,405 руб./$1 (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 22,29 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань вырос на Московской бирже на 0,2 коп. - до 11,816 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия значимых факторов, способных повлиять на его динамику. Нефтяные котировки колеблются в небольшом плюсе после некоторого снижения накануне, мировые рынки капитала меняются едва заметно, причем разнонаправленно. При этом участники валютного рынка оценивают намерение Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из России и сообщение Минфина о сокращении дисконта нефти марки Urals к марке Brent.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $84,94 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,04 за баррель, что на 0,26% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник повышением примерно на 0,3%.

"Осторожный оптимизм стал мантрой для рынка в понедельник, поскольку сильные корпоративные новости камуфлируют опасения по поводу негативных последствий высоких процентных ставок", - полагает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 растет на 0,56%, китайский CSI300 - на 0,08%, при этом гонконгский Hang Seng снижается на 0,81%, южнокорейский Kospi - на 0,37%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,41%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,05%.