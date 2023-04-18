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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Х5 в I квартале увеличила выручку на 15,3%, до 695,37 млрд руб.

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group (X5 Group) в I квартале 2023 года увеличила общие продажи на 15,3% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, до 695,37 млрд рублей, говорится в сообщении.

В частности, выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка" увеличилась на 11,3% (до 537,94 млрд рублей), сети супермаркетов "Перекресток" - на 2,7% (до 93,74 млрд рублей). Выручка гипермаркетов "Карусель" упала на 88,4%, до 631 млн рублей (компания недавно объявила о закрытии последнего магазина - ИФ). Сеть "жестких" дискаунтеров "Чижик" продемонстрировала пятикратный рост, выручка в I квартале составила 18,74 млрд рублей.

Сопоставимые продажи Х5 (LfL) выросли на 6,5%, трафик - на 3,6%. Средний чек в отчетном периоде увеличился на 2,8%.

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X5 Group Х5
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