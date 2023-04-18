Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил восходящий импульс большинства blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры и сильной статистики из Китая, сдерживающим фактором для "быков" выступают санкционные новости от стран G7. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС не претерпел заметных изменений.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2600,65 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1004,46 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 81,59 рубля (+0,18 рубля).

Главы МИД стран G7 согласились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву в связи с ситуацией на Украине, следует из заявления министров иностранных дел "семерки", принятом по итогам их встречи в Японии. Кроме того, они согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций и поставок оружия в Россию третьими сторонами.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1%), UC Rusal (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Выросли расписки "О'Кей" (+1,8%, до 33,35 рубля; на максимуме цена сделок поднималась на 4,2%, до 34,15 рубля) на фоне выхода утром годового отчета компании.

Группа компаний "О'Кей" по итогам 2022 года нарастила чистую прибыль по МСФО на 16,2% – до 242 млн рублей, говорится в сообщении ГК. EBITDA увеличилась на 9,8%, до 17,02 млрд рублей, рентабельность показателя составила 8,4% против 8,3% в 2021 году. Валовая прибыль группы "О'Кей" по итогам прошлого года выросла на 11,1%, до 46,81 млрд рублей, валовая маржа составила 23,2% против 22,5% в 2021 году. Общая выручка увеличилась на 8,1%, до 202,17 млрд рублей.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", уже несколько недель подряд российский рынок акций растет по понедельникам, а по вторникам корректируется. Если следовать этой логике, то на локальном рынке возможно незначительное охлаждение на более длинном пути к уровню 2800 пунктов по индексу МосБиржи. Сезон отчетности может придать драйва американскому рынку.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может взять паузу после сильного роста, но индикатор останется в верхней части диапазона 2550-2600 пунктов. "Мы не ожидаем коррекции на рынке, однако инвесторы могут начать частично фиксировать прибыльные позиции. Надеемся увидеть продолжение роста во второй половине недели по мере приближения ГОСА Сбербанка, это позволит рынку закрепиться выше отметки 2600 пунктов", - полагает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный. Экономика Китая показала устойчивое восстановление в I квартале, хотя некоторые вопросы все же остаются, включая сектор недвижимости. Нефть Brent пытается вернуться выше $85 за баррель, дорожают алюминий и золото. Позитивом для российских нефтяников является рост вероятности слома "потолка" цен, установленного G7 и Евросоюзом, полагает аналитик.

В остальном рынок способен продолжить рост, так как его дивидендная привлекательность заметно выросла на фоне замедлившейся инфляции. Однако в техническом плане перекупленность остается крайне высокой, что может спровоцировать коррекцию, считает Кочетков.

Фондовые индексы в США и Азии

В США в понедельник индексы акций прибавили по 0,3% на фоне корпоративных новостей и статистики.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до плюс 10,8 пункта по сравнению с минус 24,6 пункта в прошлом месяце. Индикатор поднялся на положительную территорию впервые за пять месяцев и обновил максимум с июля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста индикатора до минус 18 пунктов.

Индикатор указал на устойчивость американской экономики, однако это усиливает вероятность новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системой, отмечает MarketWatch.

Во вторник в Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский индикатор Hang Seng теряет 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%) на фоне сильных статданных из Китая.

Как показал обнародованный во вторник протокол последнего заседания ЦБ Австралии, руководство центробанка готово продолжить повышение ставок. В апреле регулятор взял паузу, чтобы собрать больше данных и оценить влияние ужесточения ДКП на экономику страны.

Экономика КНР в первом квартале увеличилась на 4,5% в годовом выражении. Темпы роста существенно ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, сообщает Trading Economics.

Объем розничных продаж в КНР в марте подскочил на 10,6% относительно того же месяца годом ранее, максимальными темпами с июня 2021 года и лучше ожидавшегося роста на 7,4%. Темпы роста промышленного производства ускорились до 3,9% по сравнению с 2,4% в январе-феврале, а безработица снизилась до 5,3% с 5,6%, опустившись до минимума за семь месяцев.

Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии выразили опасения по поводу расширения ядерного арсенала Китая и призвали Пекин к переговорам с США по вопросам снижения стратегических рисков.

Министры G7 сообщили, что обсуждение ядерного разоружения и нераспространения продолжится на саммите "семерки" в Хиросиме в мае.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены вернулись к росту после коррекции накануне. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $85,19 за баррель (+0,5% и -1,8% в понедельник), майская цена WTI – $81,21 за баррель (+0,5% и -2,1% накануне).