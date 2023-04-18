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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов впервые за год

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром во вторник превысил рубеж 2600 пунктов впервые с апреля прошлого года на фоне ослабления рубля и дорожающей нефти.

К 10:11 индекс МосБиржи составил 2604,19 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1002,26 пункта (-0,2%); цены большинства blue chips на Московской бирже выросли в пределах 1,8%.

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Доллар утром во вторник подорожал до 81,77 рубля (+0,37 рубля).

Предыдущий "круглый" уровень 2500 пунктов индекс МосБиржи преодолел 2 недели назад, 4 апреля.

В лидерах роста во вторник выступают акции "Аэрофлота" (+1,8%), "Магнита" (+1,3%), Сбербанка (+0,9% и +1% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,9%).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent выросла до $85,12 за баррель (+0,4%).

Мосбиржа
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