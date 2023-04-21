"СПБ биржа" сделает возможными сделки с квазироссийскими ценными бумагами, находившимися на неторговых счетах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" сообщила, что переведет ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную операционную деятельность в России, на торговые разделы субсчетов депо.

Брокеры и их клиенты с 24 апреля получат возможность заключать биржевые сделки с квазироссийскими ценными бумагами, ранее находившимися на неторговых разделах субсчетов депо.

Изменения коснутся следующих ценных бумаг: Cian, Etalon Group, Fix Price, Globaltrans Investment, HeadHunter, Ozon, Noventiq, TCS Group, VK Company, X5 Retail Group, Yandex.

Перевод квазироссийских ценных бумаг с неторговых на торговые разделы будет произведен автоматически, никаких дополнительных действий от инвесторов не требуется. Торги и расчеты по сделкам продолжат проводиться в долларах США.

В ноябре "СПБ биржа" сообщала о переводе 674 наименований ценных бумаг с неторговых на торговые разделы.