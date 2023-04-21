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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Чистая прибыль бургерных Новикова и владельцев "Мираторга" в 2022 г. выросла более чем в 2 раза

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль компании "Фарш сити групп" (сеть бургерных #FARШ), принадлежащей ресторатору Аркадию Новикову и владельцам АПХ "Мираторг" Виктору и Александру Линникам, в 2022 году выросла более чем в два раза и составила 58,9 млн рублей против 25,99 млн рублей в 2021 году. Об этом сообщается в ее отчетности.

Самый высокий показатель чистой прибыли в 77,6 млн рублей был достигнут в доковидном 2019 году.

Валовая прибыль в прошлом году выросла до 967,8 млн рублей с 856,6 млн рублей, выручка – до 1,433 млрд рублей с 1,322 млрд рублей в 2021 году. В 2019 году этот показатель составлял 1,483 млрд рублей.

Компания была зарегистрирована в 2016 году. 50% ООО принадлежит Новикову, по 25% – братьям Линникам.

Согласно отчетности, компания имеет 20 подразделений. Как сообщается на ее сайте, сеть бургерных охватывает Москву (32 объекта), Московскую область (7), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (4), а также Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ташкент (по 1 объекту).

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