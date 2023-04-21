Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,19%, на Аи-92 – на 4,84% за неделю
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,19% – до 53600 руб./т, на Регуляр-92 – на 4,84%, до 48 698 руб./т. Об этом сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|17.04.2023
|18.04.2023
|% к пр. д.
|19.04.2023
|% к пр. д.
|20.04.2023
|% к пр. д.
|21.04.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|51445
|51499
|0,1
|52423
|1,79
|53461
|1,98
|53600
|0,26
|4,19
|Регуляр-92
|46450
|46512
|0,13
|47371
|1,85
|48365
|2,1
|48698
|0,69
|4,84
|ДТ-летнее
|51416
|50916
|-0,97
|51043
|0,25
|50881
|-0,32
|51844
|1,89
|0,83
|Мазут топочный
|18921
|17126
|-9,49
|17393
|1,56
|17975
|3,35
|18661
|3,82
|-1,37
|Авиатопливо
|65529
|65625
|0,15
|63329
|-3,5
|64640
|2,07
|64717
|0,12
|-1,24
|СУГ
|11933
|10475
|-12,22
|10117
|-3,42
|11833
|16,96
|13556
|14,56
|13,6
Цены приведены по национальному индексу