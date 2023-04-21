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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,19%, на Аи-92 – на 4,84% за неделю

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,19% – до 53600 руб./т, на Регуляр-92 – на 4,84%, до 48 698 руб./т. Об этом сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

17.04.2023 18.04.2023 % к пр. д. 19.04.2023 % к пр. д. 20.04.2023 % к пр. д. 21.04.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 51445 51499 0,1 52423 1,79 53461 1,98 53600 0,26 4,19
Регуляр-92 46450 46512 0,13 47371 1,85 48365 2,1 48698 0,69 4,84
ДТ-летнее 51416 50916 -0,97 51043 0,25 50881 -0,32 51844 1,89 0,83
Мазут топочный 18921 17126 -9,49 17393 1,56 17975 3,35 18661 3,82 -1,37
Авиатопливо 65529 65625 0,15 63329 -3,5 64640 2,07 64717 0,12 -1,24
СУГ 11933 10475 -12,22 10117 -3,42 11833 16,96 13556 14,56 13,6

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ
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