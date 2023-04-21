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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

"Победа" на 20% увеличит число рейсов в летнем сезоне

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" в текущем летнем сезоне увеличит число выполняемых рейсов на 20% в сравнении с прошлогодним периодом.

Ежесуточно будет выполняться до 250 полетов, сообщила представитель перевозчика журналистам.

"По сравнению с летним периодом 2022 года авиакомпания расширила свою маршрутную сеть рейсами из Москвы в Оренбург, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Самару. Также "Победа" начала выполнять международные полеты в Турцию, ОАЭ и Армению", - пояснила она.

Как сообщалось, в июне "Победа" планирует открыть рейсы из Москвы на турецкие курорты Бодрум, Даламан и Аланию, а также начать полеты в Анталию из регионов. Помимо этого, в программу перевозчика добавятся рейсы в Сочи из Тюмени, Чебоксар и Нижнекамска: всего в летнем сезоне лоукостер будет выполнять до 20 рейсов в Сочи ежесуточно.

В преддверии летнего расписания "Победа" ввела в эксплуатацию 100% своего самолетного парка, отметила представитель компании. Всего у "Победы" 41 самолет – на начало года постоянно использовалось 40 из них.

"Победа" – низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Парк перевозчика состоит из американских Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.

Победа
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