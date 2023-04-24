Фондовые индексы США снизились по итогам недели

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы незначительно выросли по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю в небольшом минусе.

Dow Jones Industrial Average снизился за неделю на 0,2%, S&P 500 - на 0,1%, Nasdaq Composite - на 0,4%.

Статданные по экономике США, а также отчетности компаний за прошедший квартал, обнародованные на минувшей неделе, были неоднородными.

"Инвесторы пытаются понять, будет в американской экономике рецессия или нет, - сказал главный инвестиционный директор Northwestern Mutual Wealth Management Брент Шутте, слова которого приводит Market Watch. - Вот почему рынок акций колеблется взад-вперед".

Мартовский индекс опережающих индикаторов в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, опустился на 1,2% - максимальными темпами за три года. Число заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю, завершившуюся 15 апреля, увеличилось до максимума с ноября 2021 года, показал отчет Минтруда.

В то же время предварительные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг США за апрель, обнародованные в пятницу, говорят об устойчивости как производственного сектора, так и сферы услуг.

Производственный PMI увеличился в этом месяце до 50,4 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные S&P Global, рассчитывающей индекс. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс превысил этот уровень в апреле впервые за шесть месяцев.

Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 53,7 пункта с 52,6 пункта в марте. Сводный PMI в апреле поднялся до 53,5 пункта с 52,3 пункта в марте, достигнув максимума с мая 2022 года.

Акции Procter & Gamble Co. выросли в цене на 3,5% по итогам торгов в пятницу. Крупнейший мировой производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 1%, выручку - на 4%. Прибыль в расчете на акцию и выручка оказались лучше ожиданий рынка. При этом P&G улучшила прогноз продаж на весь 2023 фингод.

Стоимость бумаг американской нефтесервисной компании SLB (ранее известная как Schlumberger) опустилась на 4,2%. Скорректированная прибыль и выручка компании в первом квартале превзошли прогнозы аналитиков, однако операционный денежный поток, составивший $330 млн, оказался существенно хуже ожиданий рынка ($710,3 млн).

Цена акций Tesla Inc. поднялась на 1,3%. В четверг производитель электромобилей объявил о повышении цен на две наиболее дорогие модели его машин в США - Model S и Model X.

Бумаги Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подешевели на 0,1%. Глава компании Марк Цукерберг в ходе онлайн-встречи с сотрудниками не исключил возможности дальнейших увольнений в компании.

Стоимость акций CSX Corp. поднялась на 3,3%. Финансовые показатели американского оператора железных дорог за первый квартал оказались лучше ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в пятницу поднялся на 22,34 пункта (0,07%) и составил 33808,96 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 3,73 пункта (0,09%) - до 4133,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 12,9 пункта (0,11%) и составил 12072,46 пункта.