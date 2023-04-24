Суд завершил банкротство московского Далетбанка

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 17 апреля завершил процедуру банкротства московского Далетбанка. Об этом говорится в определении суда, размещенном на сайте.

В соответствии с законодательством "требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд либо такие требования признаны арбитражным судом необоснованными".

В документе отмечается, что Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в ходе банкротства были предъявлены требования 14 заявителей на общую сумму 10,6 млн рублей, включены в реестр требования девяти кредиторов на общую сумму почти 10 млн рублей. Кроме того, установлены требования трех кредиторов на сумму 213 тыс. рублей, предъявленные после даты закрытия реестра.

Фактические поступления денежных средств в конкурсную массу составили 2,1 млн рублей.

Требования кредиторов не погашались в связи с недостаточностью имущества должника.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 30 октября 2020 года, Девятый арбитражный апелляционный суд 2 февраля 2021 года и Арбитражный суд Московского округа 22 апреля 2021 частично удовлетворили иск АСВ о взыскании с 10 экс-руководителей Далетбанка 255 млн рублей. По решению судов денежные средства взыскиваются в данной сумме только с бывшей предправления банка Екатерины Мешковой. Верховный суд РФ в августе 2021 года отказал Мешковой в отмене взыскания убытков.

Банк России отозвал лицензию у Далетбанка с 3 августа 2015 года. Арбитражный суд Москвы 26 октября 2015 года удовлетворил заявление Банка России о принудительной ликвидации Далетбанка. Суд назначил ликвидатором банка АСВ.

Однако в июле 2017 года банк был признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство, а конкурсным управляющим назначена госкорпорация "АСВ".

Далетбанк по итогам первого полугодия 2015 года занимал 722-е место по размеру активов и 676-е место по объемам привлеченных средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".