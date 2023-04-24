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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Мировой рынок IPO демонстрирует признаки восстановления

Мировой рынок IPO демонстрирует признаки восстановления
Архивное фото
Фото: АР/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Мировой рынок IPO показывает признаки восстановления на фоне активизации первичных размещений акций в Азии, полагают аналитики.

По расчетам агентства Bloomberg, в марте и апреле в мире были проведены IPO на сумму около $25 млрд, что почти вдвое превышает показатель за первые два месяца текущего года.

Эмитенты от Гонконга до Милана увидели "окно возможностей" в связи со снижением волатильности на рынках. Активность в последние два месяца была особенно оживленной в Азии, на местные биржи пришлось почти 80% прошедших в апреле IPO. Число листингов в Европе также увеличилось. При этом опасения относительно рецессии в США отпугивают американских эмитентов, замедляя полноценное восстановление мирового рынка.

В среднем размеры сделок остаются менее значительными, чем раньше. Объем средств, привлеченных в рамках IPO в этом году, примерно вдвое ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы начинаем видеть ростки активности, компании возобновляют процессы, которые были приостановлены, но на рынке все еще сохраняется значительная степень неопределенности", - полагает один из руководителей юридической фирмы Linklaters Джейсон Манкето.

"Рынок IPO возвращается постепенно и медленно, - отмечает аналитик азиатского подразделения Goldman Sachs Джеймс Ван. - Он вернулся еще не на все 100%, но есть признаки жизни и восстановления энергии".

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