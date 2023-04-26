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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 апреля снизилась на 1,4%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 апреля составляет 5678,9 рублей против 5759,5 рублей за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз РФ.

После трех недель роста пошлина снизилась на 1,4%.

Пошлина на ячмень повысилась до 2496 рублей с 2480,7 рублей, на кукурузу - снизилась до 3215,8 рублей с 3729,3 рублей за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $283 за тонну на пшеницу ($283,9 неделей ранее), $213,7 - на ячмень ($212,9), $226,3 - на кукурузу ($234,7).

Новые пошлины будут действовать по 2 мая включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тысяч рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз РФ
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