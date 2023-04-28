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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 4 мая снизится на 1,9%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из России с 4 мая составит 5 573,2 рубля против 5 678,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Снижение пошлины ускорилось до 1,9% с 1,4% неделей ранее. Пошлина снижается четвертую неделю подряд.

Пошлина на ячмень снизится до 2 195,4 рубля с 2 496 рублей, на кукурузу - до 3 тысяч рублей с 3 215,8 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $281,7 за тонну на пшеницу ($283 неделей ранее), $208,7 - на ячмень ($213,7), $222,8 - на кукурузу ($226,3).

Новые пошлины будут действовать по 11 мая включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз
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