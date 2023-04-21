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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Международный совет по зерну повысил прогноз сбора зерна в РФ в этом году до 125,5 млн т

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в апрельском обзоре повысил прогноз сбора зерна в РФ в этом году до 125,5 млн тонн со 124,3 млн тонн, которые прогнозировались в марте.

Экспорт зерна в будущем сельхозгоду (июль 2023-го – июнь 2024 г.), по новой оценке МСЗ, составит 52 млн тонн (51 млн тонн по мартовскому прогнозу). Отгрузки текущего сельхозгода прогнозируются на уровне 54 млн тонн.

Оценка сбора пшеницы в общем урожае повышена до 83,6 млн тонн с 82,2 млн тонн месяцем ранее. Экспорт пшеницы в новом сельхозгоду МСЗ оценил, как и в марте, в 42,2 млн тонн. Отгрузки текущего сезона он прогнозирует на уровне 44,6 млн тонн.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ в этом году ожидает сбор зерна в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.

Прогноз экспорта зерна одним из основных российских конкурентов - Евросоюзом - в новом сельхозгоду повышен с 49,7 млн тонн до 50,3 млн тонн, в том числе пшеницы – с 35,4 млн тонн до 36 млн тонн.

По оценке МСЗ, мировой сбор зерновых в 2023/2024 сельхозгоду составит 2 млрд 290,5 млн тонн (2 млрд 283,4 млн тонн по мартовской оценке), в том числе 787,3 млн тонн пшеницы (787 млн тонн).

МСЗ Международный совет по зерну
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