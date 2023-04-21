Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 апреля снизится на 1,4%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 апреля составит 5 678,9 рубля против 5 759,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

После трех недель роста пошлина снизилась на 1,4%.

Пошлина на ячмень повысится до 2 496 рублей с 2 480,7 рубля, на кукурузу - снизится до 3 215,8 рубля с 3 729,3 рубля за тонну.

ЭкономикаОснователь "Русагро" может инвестировать в зерновой экспортЧитать подробнее

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $283 за тонну на пшеницу ($283,9 неделей ранее), $213,7 - на ячмень ($212,9), $226,3 - на кукурузу ($234,7).

Новые пошлины будут действовать по 2 мая включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2022 год в размере 25 руб. на акцию

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2022 год в размере 25 руб. на акцию

"Коммерсантъ" сообщил, что Continental договорился с S8 Capital о продаже завода в Калуге

ВТБ начал оформлять кредиты на небольшие суммы

ВТБ начал оформлять кредиты на небольшие суммы

Нефть подешевела до минимума с начала месяца

Henkel продает активы в РФ за 54 млрд руб. консорциуму инвесторов

Henkel продает активы в РФ за 54 млрд руб. консорциуму инвесторов

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи за год на дивидендных ожиданиях нефтяников

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи за год на дивидендных ожиданиях нефтяников

Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов

Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });