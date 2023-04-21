Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 апреля снизится на 1,4%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 апреля составит 5 678,9 рубля против 5 759,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

После трех недель роста пошлина снизилась на 1,4%.

Пошлина на ячмень повысится до 2 496 рублей с 2 480,7 рубля, на кукурузу - снизится до 3 215,8 рубля с 3 729,3 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $283 за тонну на пшеницу ($283,9 неделей ранее), $213,7 - на ячмень ($212,9), $226,3 - на кукурузу ($234,7).

Новые пошлины будут действовать по 2 мая включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.