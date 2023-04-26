Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под влиянием противоречивых факторов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не меняется под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,57 руб./$1 (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,01 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 11,769 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта остается стабильной, с одной стороны, на фоне поддержки валютной выручки экспортеров, готовящихся к основным налоговым выплатам месяца на этой неделе, с другой стороны, из-за давления на рубль внешнего негатива на мировых рынках капитала, а также в основном снижающихся нефтяных котировок.

Цены на нефть после заметного падения накануне не вернулись к существенному росту. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,12 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,47 за баррель, что на 1,7% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США снизились на 1-2%, Nasdaq упал до минимума почти за месяц - с 28 марта. Показатели ушли вниз на фоне неоднозначной квартальной отчетности компаний и падения котировок акций региональных банков.

Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 101,3 пункта по сравнению с пересмотренными 104 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это минимальный уровень за последние девять месяцев.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 104 пунктов с объявленного ранее мартовского уровня в 104,2 пункта, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Ухудшение настроений американцев обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике страны и ухудшения ситуации на рынке труда.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,64%, китайский CSI300 снижается на 0,15%, южнокорейский Kospi - на 0,12%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,11%, подрастает лишь гонконгский Hang Seng - на 0,62%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,88%.