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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Сбер распространил ипотеку на нежилые первые этажи в новостройках для физлиц

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк распространил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц на первичный рынок, сообщили в пресс-службе банка.

"Сбер расширил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц. Клиенты банка могут купить коммерческую недвижимость не только на вторичном, но и на первичном рынке", - отмечается в сообщении.

Ипотека предоставляется на объекты, которые строятся по договорам долевого участия и аккредитованы Сбербанком.

Ставка по такой ипотеке составляет от 12,4% годовых, первоначальный взнос - от 30%. Срок кредита - от одного года до 25 лет, сумма - от 500 тысяч до 100 млн рублей. Обеспечением по ипотеке выступает купленная коммерческая недвижимость, другие залоги программой не предусмотрены.

Коммерческая недвижимость для приобретения в такую ипотеку должна находиться на первом этаже многоквартирного дома в одном из 200 городов России.

Сбербанк
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