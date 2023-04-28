Минпромторг предлагает увеличить квоту на экспорт удобрений из РФ до 31 мая на 1,92 млн т
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает увеличить квоту на экспорт удобрений, действующую до 31 мая, еще на 1,92 млн тонн.
Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на портале regulation.gov.ru.
Проект предусматривает увеличение квот на вывоз аммиачной селитры на 832,7 тыс. тонн, карбамида - на 259,2 тыс. тонн, сложных удобрений (коды ТН ВЭД 3105 20 100 0 и 3105 20 900 0) - на 595,6 тыс. тонн, моноаммонийфосфата - на 233,8 тыс. тонн.