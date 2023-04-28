Рубль к вечеру сократил темпы роста, но остался в заметном плюсе к мировым валютам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань заметно снизились по итогам торгов на Московской бирже в пятницу; рубль, хотя и сократил к вечеру темпы роста, остался в существенном плюсе к основным мировым валютам благодаря последнему дню налогового периода апреля, а также коррекционному отскоку на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 80,25 руб. в 19:00, что на 1,08 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов (на пике падения котировки американской валюты опускались до 79,02 руб.). Евро стоил 88,675 руб., подешевев к концу торгов на 1,05 рубля (дневной минимум - 86,9 руб.). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась за день на 1,07 рубля - до 84,04 рубля. Курс китайского юаня опустился в пятницу на 11,9 копейки - до 11,586 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов 28 апреля продемонстрировал уверенный рост по отношению к основным мировым валютам благодаря как пику налоговых платежей апреля, что привело к росту продаж валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Цены на нефть усилили рост вечером в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составила $79,45 баррель, что на 1,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Срок биржевого обращения июньских контрактов завершается в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы выросли в цене на 2,1%, до $79,93 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 2,5%, до $76,62 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать статданные из еврозоны. Экономика 19 стран валютного блока в первом квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления ЕС. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 1,3%.

Центральным событием конца недели для внутреннего финансового рынка стало заседание совета директоров Банка России, на котором ключевая ставка была сохранена на уровне 7,5% годовых. Аналитики ждали сохранения ставки на текущем уровне и "жесткого" сигнала от ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

ЦБ отмечает, что баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - указал регулятор.

Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски, говорится в релизе ЦБ. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

ЦБ РФ поддерживает введение лимита на валютные операции в рамках сделок, получивших разрешение правительственной комиссии по осуществлению платежей за рубеж, это поможет снизить волатильность, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции. "Мы поддерживаем установление таких лимитов. О конкретных параметрах, я думаю, объявит правительственная комиссия - это все-таки решение правительственной комиссии", - сказала она. По ее словам, установление таких лимитов поможет снизить волатильность, потому что такие сделки, если они еще и масштабные, могут создавать краткосрочную волатильность на валютном рынке. "Еще раз хочу подчеркнуть: речь ни в коем случае не идет о том, что мы через это собираемся влиять на уровень курса. Курс у нас остается плавающим", - добавила глава ЦБ.

"Российский рубль сегодня показал заметное движение, укрепившись к середине дня на 2,9% - до 79,02 руб./$1. Однако к вечеру часть роста была потеряна и рубль в итоге закрылся у отметки 80,25 руб./$1. Такое резкое укрепление, вероятнее всего, было связано с единовременными продажами валюты экспортерами в последний день налогового периода. К тому же впереди праздничная неделя, когда ликвидность может быть ограниченной, что также подталкивало экспортеров к продаже валюты для удовлетворения будущих рублевых расходов", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, "российский рубль по итогам недели значительно укрепился, причем произошло это в последний день торгов. Главным образом российскую валюту на этой неделе поддерживали экспортеры, которые реализовывали валютную выручку в преддверии завершения налогового периода. Также инвесторы позитивно отреагировали на выступление главы ЦБ РФ. В пятницу состоялось заседание Банка России, на котором регулятор оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, что было ожидаемо на фоне снижающихся инфляции и инфляционных ожиданий. Одновременно с этим на пресс-конференции глава регулятора отметила, что экономическая активность и адаптация экономики к новым реалиям проходит более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Также она подтвердила поддержку введения лимитов на продажу валюты от иностранных компаний, которые уходят с российского рынка, что также является позитивным фактором для курса рубля".

"Наши ожидания, как и других аналитиков рынка, полностью оправдались. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% и оставил умеренно "жесткий" сигнал о возможном увеличении ставки в будущем. Текущая инфляционная картина не располагает к резким изменениям курса денежно-кредитной политики. При этом вероятность будущего повышения ставки практически полностью будет определяться темпом роста инфляции. Если рост будет умеренным, то ЦБ еще значительное время может не повышать ставку. В своем пресс-релизе Банк России указал, что баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов остался на том же уровне, что и в прошлый раз, и денежно-кредитная политика может быть ужесточена, а ставка поднята для достижения цели по инфляции в 4%. Сильной реакции на рынке мы не ожидаем, так как пресс-релиз был близок к ожиданиям", - прокомментировал итоги заседания ЦБ РФ аналитик "МКБ Инвестиции" Азрет Гулиев.

"Нефтяные цены смогли коррекционно отскочить. Заметное недельное снижение запасов нефти в США оказало поддержку нефтяным котировкам. В текущих условиях итоги апрельского заседания ЦБ РФ не будут оказывать существенное влияние на курс нацвалюты. Сегодня рубль окончательно потеряет поддержку фактора налогового периода, в связи с чем в краткосрочной перспективе присутствуют риски роста курса доллара к отметке 82 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 29 апреля - 2 мая на 1,05 рубля, до 80,5093 руб., и опустил курс евро на 1,83 рубля, до 88,3712 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу снизился на 1,11 рубля по отношению к 27 апреля и составил 80,4539 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 потерял 1,18 рубля, опустившись до 80,3331 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 713,064 млн, из которых $648,756 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 64,308 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 28 апреля упал на 1,55 рубля, до 88,6474 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,86 рубля, до 88,2443 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 41,341 млн, из которых EUR291,884 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR749,457 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) умеренно подросли в пятницу, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 16 базисных пунктов - до 7,43% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 8 базисных пунктов - до 7,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась 28 апреля всего на 1 базисный пункт и составила 7,88% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.