Рынок акций США закрылся в понедельник в минусе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник слабым снижением.

Ключевым событием для рынка стало сообщение о покупке банком JPMorgan Chase & Co. активов закрытого регуляторами First Republic Bank.

В результате сделки к JPMorgan перейдут депозиты клиентов First Republic на общую сумму около $92 млрд, причем как застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), так и не застрахованные, сообщил банк. Кроме того, JPMorgan приобретет подавляющее большинство активов First Republic, включая его портфель кредитов на сумму $173 млрд и ценные бумаги на $30 млрд.

FDIC ожидает, что расходы ее страхового фонда в связи с крахом First Republic составят порядка $13 млрд, говорится в сообщении регулятора.

Аналитики в основном не ожидают, что ситуация с First Republic будет иметь последствия для сектора в целом. Однако некоторые эксперты считают возможным, что кризис перекинется на другие региональные банки, отмечает Market Watch.

"Я не вижу реального риска распространения проблем в банковском секторе, - говорит главный инвестиционный директор Apollon Wealth Management Эрик Стернер. - Однако есть риск ухудшения настроя инвесторов в отношении сектора".

Акции JPMorgan подорожали на 2% по итогам торгов в понедельник.

Бумаги PNC Financial Services Group, Citizens Financial Group Inc. и Fifth Third Bancorp, также подававших заявки на покупку активов First Republic, подешевели соответственно на 6,3%, 6,9% и 1,5%.

Внимание трейдеров на этой неделе сфокусируется на заседании Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 2-3 мая. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании, отмечает Market Watch. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на продолжающийся спад активности в производственном секторе США. Индекс деловой активности в этом секторе (ISM Manufacturing) поднялся в апреле до 47,1 пункта с 46,3 пункта в марте, оставшись, однако, ниже отметки в 50 пунктов шестой месяц подряд. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.

Акции биофармацевтической компании Iveric Bio Inc. подскочили в цене на 15,7% на информации о том, что она будет куплена японской Astellas Pharma Inc. за $5,9 млрд.

Стоимость бумаг SoFi Technologies Inc. упала на 12,2%, несмотря на сильную отчетность финтех-компании за прошедший квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в понедельник опустился на 46,46 пункта (0,14%) и составил 34051,7 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 1,61 пункта (0,04%) - до 4167,87 пункта.

Nasdaq Composite потерял 13,99 пункта (0,11%) и составил 12212,6 пункта.