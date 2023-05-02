Минфин РФ 3 мая проведет два аукциона по размещению ОФЗ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 3 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 в объеме остатков, доступных для размещения, а также новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29024, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года имеют 48 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 2 августа 2023 года. Расчет процентных ставок 1-48-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть ставки определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 4-го купонного дохода - 16 августа 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Таким образом, Минфин РФ после длительной паузы вернулся к размещению ОФЗ с плавающей ставкой, активное предложение которых в четвертом квартале 2022 года позволило ведомству наверстать отставание от графика исполнения плана заимствований прошлого года и даже немного его перевыполнить.

В этом году Минфин пока еще не размещал ОФЗ с плавающим купоном, ограничиваясь "классическими" бумагами с фиксированной доходностью и инфляционными линкерами. По мнению аналитиков, размещение облигаций с плавающей ставкой, представляющих для инвесторов больший интерес по сравнению с "классическими" выпусками, должно помочь Минфину выполнить квартальный план размещения ОФЗ. В апреле ведомство в общей сложности разместило гособлигации всего на 227 млрд рублей, что составляет лишь 26,7% от квартального плана в размере 850 млрд рублей.