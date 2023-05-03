"ЛУКОЙЛ" в 2022 году снизил производство базовых масел на 7% до 800 тыс. тонн

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU -Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Объем производства базовых масел и компонентов НК "ЛУКОЙЛ" в 2022 году снизился на 7% и составил 797 тыс. тонн, сообщается в годовом отчете компании.

Производство готовых масел в отчетном периоде увеличилось на 2%, до 661 тыс. тонн, при этом объем продаж премиальных моторных и индустриальных масел вырос на 32% благодаря усилиям по увеличению доли премиальной продукции в структуре реализации и росту продаж под брендом Teboil, поясняет НК.

В 2022 году было внедрено 112 новых продуктов, разработано 126 рецептур. Ассортимент продуктового портфеля на конец отчетного года составляет более 800 наименований.

Группа "ЛУКОЙЛ" производит масла на девяти собственных площадках, двух совместных предприятиях и 25 привлеченных заводах.

Реализация бункеровочного топлива в прошлом году упала в 1,9 раза и составила 1,1 млн тонн. "Снижение реализации связано с сокращением объема рынка бункеровки в России и влиянием торговых ограничений", - поясняется в отчете.

"ЛУКОЙЛ" ведет деятельность в 25 портах шести регионов России, за рубежом – в портах Болгарии и Румынии. Основные места бункеровки судов – порты Балтийского, Баренцева и Черного морей, а также внутренние водные пути России.