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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Объем торгов Мосбиржи в апреле вырос на 2,6% г/г до 90,3 трлн рублей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2023 года увеличился по сравнению с апрелем 2022 года на 2,6%, до 90,3 трлн рублей с 88,0 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с мартом 2023 года объем торгов снизился на 14,5% со 105,6 трлн рублей.

В январе-апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов снизился на 16,2%, до 361,7 трлн рублей с 431,8 трлн рублей.

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