Ведущие грибные компании РФ в 2022 году вышли из убыточности и нарастили выручку

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ведущие грибные компании РФ в 2022 году смогли преодолеть убыточность и получить чистую прибыль, а также существенно нарастить выручку, следует из их отчетности.

Так, крупный производитель грибов в РФ – компания "АгроГриб" (Тульская область, принадлежит ГК "Авилон") в 2022 году получила чистую прибыль в размере 159,8 млн рублей против чистого убытка в 123,9 млн рублей в 2021 году.

Выручка компании выросла до 1,5 млрд рублей с 1,2 млрд рублей в 2021 году.

Компания "Русский гриб" (Краснодарский край, принадлежит ООО "Грин Уэй") завершила 2022 год с чистой прибылью в 79,3 млн рублей. В 2021 году у нее был чистый убыток в 100,5 млн рублей. Выручка компании повысилась до 919,7 млн рублей с 755,4 млн рублей в 2021 году.

Компания "Грибная радуга" (Курская область, бенефициар Александр Удодов) в 2022 году получила чистую прибыль в 359,3 млн рублей против чистого убытка в 297,2 млн рублей в 2021 году. Выручка выросла до 4,6 млрд рублей против 3,7 млрд рублей в 2021 году.

По данным ассоциации "Теплицы России", в 2022 году в РФ было выращено 130 тыс. тонн грибов против 110,976 тыс. тонн в 2021 году. Прогноз производства на 2023 год – 135 тыс. тонн.

Лидерами по выращиванию грибов являются Краснодарский край, Курская, Воронежская, Калужская, Ленинградская, Пензенская и Московская области. Выращивание грибов в РФ активизировалось после введения в августе 2014 года продовольственного эмбарго, ограничившего поставки в РФ основных видов сельхозсырья и продовольствия из ряда стран.