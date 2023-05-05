"Победа" начнет продавать еду у выхода на посадку

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" летом этого года планирует начать продавать пассажирам питание у выхода на посадку.

"Мы предложим нашим клиентам свежие ресторанные блюда [...], которые путешественники смогут забрать с собой при выходе на посадку и съесть во время полета", - сообщила представитель "Победы" журналистам.

В ассортимент будут включены 6 сетов и 8 напитков, блюда будут готовиться за 1-1,5 часа до вылета. Цены пока находятся в разработке, отметила представитель компании.

Услугу можно будет приобрести на официальном сайте "Победы" при бронировании билетов или добавить в уже существующее бронирование.

"Победа" – низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". За всю историю существования (с 2014 года) перевозчик никогда не предоставлял бортовое питание на своих рейсах. Организация питания требует слишком много дополнительных расходов, это не выгодно ни компании, ни пассажирам, говорил экс-гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

"Победа" базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Парк перевозчика состоит из американских Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.