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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"Победа" запустила продажу наборов питания для пассажиров

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" запустила на своем сайте продажу наборов питания для пассажиров.

В ассортименте шесть сетов и восемь напитков, цены варьируются от 795 до 1490 руб. за сет, сообщила представитель компании журналистам.

Сет можно заказать на официальном сайте компании при бронировании билетов или в процессе онлайн-регистрации. Забрать еду можно при выходе на посадку. Услуга доступна только при вылете внутренними рейсами из Москвы ("Внуково" и "Шереметьево").

"Победа" - низкобюджетная авиакомпании группы "Аэрофлот". За всю историю существования (с 2014 года) перевозчик никогда не предоставлял питание на своих рейсах. Организация питания требует слишком много дополнительных расходов, это не выгодно ни компании, ни пассажирам, говорил экс-гендиректор лоукостера Андрей Калмыков. С августа прошлого года компанию возглавляет Дмитрий Тыщук, до этого первый замгендиректора дальневосточной "Авроры".

"Победа" базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Парк перевозчика состоит из американских Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.

Победа
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