Акции "Газпрома" лидируют в откате вниз на российском рынке акций

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций во вторник открылись снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (котировки Brent просели к $83,1 за баррель), а также новости о том, что правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов за 2023 год.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,8% до 3441,64 пункта, индекс РТС снизился на 0,3% до 1200,42 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,4%, лидируют в откате акции "Газпрома" (-4,6%).

Доллар подешевел на 45 копеек до 90,3 рубля.

Подешевели акции "Газпрома" (-4,6%, до 144,8 рубля - минимум с октября 2022 года), "Норникеля" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,2%), АФК "Система" (-1,1%), "РусГидро" (-0,9%), "Татнефти" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,7%), Polymetal (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

20 мая вечером стало известно, что правительство выпустило директиву не выплачивать дивиденды "Газпрома" за 2023 год. Соответствующее распоряжение от 18 мая 2024 года № 1183-р опубликовано. В документе отмечается, что это было предложение Минэнерго, согласованное с Минфином и Росимуществом.

Подорожали акции "ТКС Холдинг" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, российский рынок акций во вторник продолжит снижение. После последней волны роста, благодаря которой индекс МосБиржи перешагнул отметку 3500 пунктов, необходима коррекция. В пользу этого играет также вероятный отказ "Газпрома" выплачивать дивиденды. Первым уровнем поддержки выступает отметка 3425 пунктов. Если индекс ее не сможет удержать, то открывается путь к откату до 3400 пунктов. Здесь уже поддержкой будет выступать 50-дневная средняя, считает аналитик.

В среду совет директоров "Норникеля" должен дать рекомендацию по дивидендам за 2023 год. Судя по динамике акций ГМК, рынок не верит в дивиденды "Норникеля". На этом фоне также уязвимо смотрятся бумаги "Русала". Помимо недавних сообщений о планах провести buyback, что может потенциально сыграть "в минус" для миноритариев, рекомендация СД "Норникеля" не выплачивать дивиденды может привести к волне продаж в акциях "Русала". Обновили минимумы с начала апреля прошлого года бумаги "НОВАТЭКа", опустившись ниже 1200 рублей, отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ настроения ухудшились.

Неопределенность вокруг дивидендов "Газпрома" разрешилась: правительство поручило подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды концерном за 2023 год. Новость не стала сюрпризом, учитывая повышение долговой нагрузки концерна и необходимость в перестройке логистики, что несет за собой масштабные капитальные расходы. Даже приближающееся подписание контракта по "Силе Сибири 2" не оказывает поддержку акциям "Газпрома", поскольку фактически компания начнет получать выручку от увеличения объемов поставки газа в Китай еще нескоро. Таким образом, решение не платить дивиденды вполне рациональное в сложившихся обстоятельствах, полагают эксперты.

Рубль укрепляется, и в перспективе до 28 мая устойчивости национальной валюты будет способствовать рост предложения экспортной выручки для уплаты налогов в бюджет, отмечают аналитики "Цифра брокер".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, главным событием начала недели стала новость о директиве правительства не выплачивать дивиденды по акциям "Газпрома" за прошлый год, из-за чего бумаги концерна ощутимо просели. Однако решение отказаться от выплат выглядит рациональным при росте долговой нагрузки концерна практически втрое - до соотношения "Чистый долг/EBITDA 3" и необходимости финансировать "Силу Сибири 2". Если выплатить дивиденды, то будущие потери компании на обслуживание долга лишь бы увеличились, считает эксперт.

"Тяжеловесные акции "Газпрома" потащили вниз индекс МосБиржи, который после 8 дней непрерывного роста и так был готов к коррекции. Считаем, что не стоит подбирать "Газпром" в средне- и долгосрочные портфели. Возможно, на ПМЭФ-2024 будут какие-то позитивные новости по "Силе Сибири 2", но пройдет очень много месяцев, прежде чем этот проект начнет приносить прибыль", - считает Антонов.

Сбербанк (320,6 рубля) ожидаемо развернулся вниз от верхней границы восходящего канала, цель снижения - район 313 руб. Во вторник распродажи вполне могут продолжиться, на что намекает внешний фон, где нефть Brent вновь опустилась к $83 за баррель, золото после обновления исторического рекорда $2450 за унцию отступило почти на $40. Подешевели также промышленные металлы. Отчасти это связано с уходом из цен геополитической премии, связанной с крушением вертолета президента Ирана. Так что можно ожидать фиксации прибыли и по золотодобытчикам, которые накануне были лучше рынка, полагает эксперт.

Техническая картина по индексу МосБиржи резко ухудшилась. Все намекает на то, что пробой верхней граница боковика 3480 пунктов был ложным. Теперь цель снижения индикатора расположена в районе 3420 пунктов, заключил Антонов.

В США накануне обновили максимумы индексы акций S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,7%), но скорректировался с максимума индекс Dow Jones (-0,5%).

Аналитики банка Morgan Stanley ожидают, что значение индекса S&P 500 ко второму кварталу 2025 года составит 5400 пунктов. Предыдущий прогноз был сделан на конец 2024 года и предусматривал, что индекс будет находиться в районе 4500 пунктов. Эксперты банка в рамках базового сценария ожидают, что прибыль в расчете на акцию компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, увеличится на 8% в этом году и на 13% в следующем году.

Кроме того, аналитики Deutsche Bank повысили прогноз для S&P 500 до 5500 пунктов с ранее ожидавшихся 5100 пунктов.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик 20 мая заявил, что экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции.

"Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.

В Азии во вторник наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Снижение Nikkei 225 сдерживалось ростом котировок бумаг представителей полупроводниковой отрасли после того, как днем ранее американский фондовый индекс Nasdaq, в расчет которого входит много технологических компаний, достиг исторического максимума.

В Китае трейдеры фиксируют прибыль после того, как рынок материкового Китая достиг многолетнего рекорда, а Гонконга - максимума за девять месяцев, пишет The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают сползать вниз из-за фактора неопределенности после гибели президента Ирана. К 10:03 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7% до $83,1 за баррель (-0,3% накануне), июньские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6% до $79,14 за баррель (-0,3% в понедельник).

На сессии в понедельник нефть колебалась между снижением и ростом на новостях о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Исполняющим обязанности президента назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. 20 мая также стало известно, что у короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали легочную инфекцию. 88-летний король лечится антибиотиками.