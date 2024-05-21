"Форвард Энерго" участвует в конкурсе на СПИК по строительству завода компонентов для ВЭС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Форвард Энерго" (бывшее ПАО "Фортум" финской компании Fortum, находится под управлением Росимущества) стало единственным участником конкурса на заключение специального инвестконтракта (СПИК 2.0) на строительство завода по производству компонентов для ветроэлектростанций (ВЭС) в России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Результаты конкурса, заявки на участие в котором принимались с 7 по 17 мая, пока не опубликованы.

"Форвард Энерго" - единственная компания, которая соответствовала условиям конкурса. Как сказано в извещении Минпромторга, проект для СПИКа должен располагаться на территории ОЭЗ "Тольятти" в Самарской области по конкретному адресу. В феврале 2024 года "Форвард Энерго" на площадке "Фабрикант" опубликовала тендер на выполнение проектно-изыскательских работ завода по производству компонентов для ветроустановок в ОЭЗ "Тольятти". Судя по документации закупки, "Форвард Энерго" хочет запустить на территории ОЭЗ производство башен, ступиц, гондол и лопастей, а также сборку турбин.

По данным источников "Коммерсанта", технологическим партнером "Форвард Энерго" может выступить одна из азиатских компаний.

Предполагается, что "Форвард Энерго" первые три года после заключения СПИК 2.0 может не размещать производство партнера в России, импортируя оборудование.

Как напоминает газета, "Форвард Энерго" в 2022 году осталась без поставщика в связи с уходом из России датской Vestas, которая до того поставляла в страну генераторы и выпускала лопасти в Ульяновской области в рамках СПИКа.

У "Форвард Энерго" самый большой портфель проектов ВЭС под строительство - 1,65 ГВт. Около 738 МВт - у "Уралэнергосбыта" (СП "Форвард Энерго" и АО "ЭК "Восток"").

"Форвард энерго" является одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику. В конце 2022 года компания отказалась от части портфеля проектов ВИЭ, назвав ее "не окупаемой в нынешних условиях". В компании тогда отметили, что инвестиции в эти проекты не осуществлялись, и не исключали участия в последующих отборах ВИЭ, где этот объем может быть разыгран. Тем не менее, на прошедшем в апреле 2023 года новом конкурсе ДПМ ВИЭ аффилированное с "Форвард энерго" ООО "Уралэнергосбыт" выиграло все объемы в ветроэнергетике. В ноябре 2023 года ПАО заказало услуги по анализу рисков и возможностей логистики оборудования для ветроэлектростанций на Дальнем Востоке. В качестве потенциальных площадок для размещения ветропарков указаны Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский и Хабаровский края. Количество строительных площадок - не более пяти, говорилось в материалах компании.

В конце апреля 2023 года президент Владимир Путин своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

После этого советы директоров компаний по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Форвард Энерго" им стал Вячеслав Кожевников из "Башнефти".

ПАО "Фортум" было переименовано в ПАО "Форвард Энерго" в конце августа 2023 года.

В структуру "Форвард Энерго" входит 7 тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Энергокомпания с учетом совместных предприятий также является крупнейшим игроком на российском рынке возобновляемой энергетики с суммарным объемом проектов около 3,4 ГВт.