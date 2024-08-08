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Сменился глава Госкорпорации по организации воздушного движения в России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Генеральным директором ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД) назначен Андрей Булин, ранее возглавлявший управление государственной службы и кадров Росавиации.

Он сменил Дмитрия Бобылева, "который принял решение уйти с этой должности по собственному желанию", сообщила пресс-служба Росавиации.

"В своей работе Андрей Булин сосредоточится на модернизации действующего и вводе в строй нового оборудования на аэродромах развитии кадрового потенциала предприятия, реализации программ по привлечению специалистов для работы на объектах ОрВД в труднодоступных регионах страны", - говорится в сообщении.

Булин родился в 1979 году. Он окончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением", получил квалификацию "Инженер по УВД". В 2002-2022 годах работал в филиале ГК по ОрВД "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением", где прошел путь от диспетчера-стажера до заместителя директора филиала. В октябре 2022 года он стал директором по управлению персоналом ГК. В декабре 2023 года перешел на работу в Росавиацию.

Бобылев возглавил ГК по ОрВД в сентябре 2022 года. До этого он руководил филиалом госкорпорации "Аэронавигация Центральной Волги", еще ранее - "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири". Он также имеет профильное образование (с отличием окончил Санкт-Петербургскую академию гражданской авиации), кроме того - ученую степень кандидата технических наук.

Как отметили в Росавиации, под руководством Бобылева продолжилась модернизация единой системы ОрВД, открыто 24 маршрута обслуживания воздушного движения для международных полетов, начаты проекты по тематике беспилотных авиасистем. Это сопровождается ростом числа полетов в воздушном пространстве России: в январе-июле 2024 года обслужено 858 тыс. полетов, что на 6% больше, чем годом ранее.

По итогам 2023 года ГК по ОрВД получила 7,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ после трех лет крупных убытков, сообщалось со ссылкой на отчетность корпорации.

Росавиация Андрей Булин Дмитрий Бобылев
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