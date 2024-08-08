Сменился глава Госкорпорации по организации воздушного движения в России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Генеральным директором ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД) назначен Андрей Булин, ранее возглавлявший управление государственной службы и кадров Росавиации.

Он сменил Дмитрия Бобылева, "который принял решение уйти с этой должности по собственному желанию", сообщила пресс-служба Росавиации.

"В своей работе Андрей Булин сосредоточится на модернизации действующего и вводе в строй нового оборудования на аэродромах развитии кадрового потенциала предприятия, реализации программ по привлечению специалистов для работы на объектах ОрВД в труднодоступных регионах страны", - говорится в сообщении.

Булин родился в 1979 году. Он окончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением", получил квалификацию "Инженер по УВД". В 2002-2022 годах работал в филиале ГК по ОрВД "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением", где прошел путь от диспетчера-стажера до заместителя директора филиала. В октябре 2022 года он стал директором по управлению персоналом ГК. В декабре 2023 года перешел на работу в Росавиацию.

Бобылев возглавил ГК по ОрВД в сентябре 2022 года. До этого он руководил филиалом госкорпорации "Аэронавигация Центральной Волги", еще ранее - "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири". Он также имеет профильное образование (с отличием окончил Санкт-Петербургскую академию гражданской авиации), кроме того - ученую степень кандидата технических наук.

Как отметили в Росавиации, под руководством Бобылева продолжилась модернизация единой системы ОрВД, открыто 24 маршрута обслуживания воздушного движения для международных полетов, начаты проекты по тематике беспилотных авиасистем. Это сопровождается ростом числа полетов в воздушном пространстве России: в январе-июле 2024 года обслужено 858 тыс. полетов, что на 6% больше, чем годом ранее.

По итогам 2023 года ГК по ОрВД получила 7,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ после трех лет крупных убытков, сообщалось со ссылкой на отчетность корпорации.