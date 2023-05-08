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Рынок акций США слабо снижается в ожидании статданных

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в понедельник.

Участники рынка ждут данных о динамике потребительских цен в США за апрель, которые будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении.

Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо), как ожидается, снизилась до 5,5% с 5,6%.

"Если реальные цифры превысят прогнозы, на рынок вернутся "ястребы" от Федрезерва, что поможет понизить ожидания снижения ставки ФРС", - сказала старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

Кроме того, в понедельник будут опубликованы данные об оптовых запасах в США и состоится выступление главы Федерального резервного банка Чикаго Остена Гулсби.

Акции PacWest Bancorp подскочили в цене на 20% на старте торгов в понедельник после роста на 82% в пятницу. Руководство банка приняло решение понизить квартальные дивиденды до 1 цента на обыкновенную акцию с 25 центов.

"С учетом нынешней экономической неопределенности, недавней волатильности в банковском секторе и потенциальных изменений регулятивных требований мы считаем снижение дивидендов разумным шагом, который ускорит реализацию нашего плана увеличения показателя достаточности капитала CET1 до 10% и выше", - заявил президент и главный исполнительный директор PacWest Пол Тэйлор.

Цена бумаг других региональных американских банков, включая Western Alliance Bancorp, Comerica Inc. и Zions Bancorp, растет на 1-5%.

Котировки акций Tyson Foods падают на 12,6%. Американский производитель продуктов питания завершил второй квартал 2023 финансового года с убытком на фоне роста расходов, а выручка компании не оправдала ожидания рынка.

Капитализация Coty Inc. снижается на 0,5% после того, как один из крупнейших мировых производителей косметики и парфюмерии сообщил, что рассматривает возможность размещения акций в Париже в дополнение к нью-йоркскому листингу.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 по московскому времени понизился на 66,45 пункта (0,2%) и составил 33728,54 пункта. Лидером снижения среди компаний, входящих в расчет индикатрора, являются акции Amgen Inc., дешевеющие на 1,7%, а лидером роста - бумаги Walt Disney Co., растущие на 2,3%.

Standard & Poor's 500 снизился на 6,49 пункта (0,16%) - до 4129,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 39,17 пункта (0,32%) и составил 12196,24 пункта.

США
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