Производители лития Livent и Allkem объединяются в компанию стоимостью $10,6 млрд

Кусок руды с примесью лития Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американский и австралийский производители лития Livent Corp. и Allkem Ltd. объявили о слиянии, стоимость объединенной компании составит $10,6 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Livent, сделка, которая структурирована как "слияние равных", приведет к созданию "ведущего глобального интегрированного производителя литиевых соединений".

В результате сделки акционеры Allkem получат 56% объединенной компании, акционеры Livent - 44%.

"Allkem и Livent объединяют дополняющие друг друга активы, проекты и операционные навыки в сфере добычи и переработки в рамках вертикально интегрированной модели бизнеса с масштабом и экспертизой, необходимыми для удовлетворения быстрорастущего спроса на литиевые соединения", - говорится в пресс-релизе.

Объединенная компания будет иметь сильные позиции на всех географических рынках, а также рассчитывает существенно сэкономить на расходах за счет синергии.

Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2023 года.

Акции Livent прибавляют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 22%. Бумаги Allkem в этом году подорожали на 15%.