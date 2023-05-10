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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Продажи автомобилей в Китае в апреле взлетели на 54,5%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в апреле подскочили на 54,5% в годовом выражении, до 1,65 млн машин, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Столь сильный рост объясняется низкой сравнительной базой, поскольку год назад продажи машин в Китае рухнули из-за новой вспышки пандемии коронавируса.

В марте рост продаж составлял 0,3%. В январе-апреле продажи сократились на 1,4%, до 5,98 млн машин.

Розничные продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) повысились на 85,6% и достигли 527 тысяч единиц. К марту показатель снизился на 3,6%. В январе-апреле продажи увеличились на 36% в годовом выражении, до 1,84 млн.

Доля китайской компании BYD Co в сегменте электромобилей составила 37%, доля Tesla - 7,6%.

Китай в апреле экспортировал 91 тысячу NEV, в 10 раз больше, чем в апреле прошлого года, и на 29,4% больше, чем в марте.

Китай CPCA Tesla BYD
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