Рынок акций РФ в среду поднялся к 2550п по индексу МосБиржи

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых послепраздничных торгах вырос на фоне разрядки геополитической напряженности (на майских праздниках не произошло эскалации в противостоянии Россия-Украина), а также некоторого улучшения внешних настроений после выхода статистики о замедлении инфляции в США в апреле. Индекс МосБиржи поднялся к 2550 пунктам во главе с бумагами Polymetal (+6%), несмотря на укрепление рубля и откат акций Сбербанка после отсечки рекордных дивидендов за 2022 год (25 рублей на акцию).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2548,63 пункта (+0,8%, на старте торгов индекс падал до 2483,79 пункта), индекс РТС вырос до 1052,44 пункта (+3,3%) – максимума с середины декабря; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,1%.

Доллар к 18:50 упал до 76,19 рубля (-2 рубля).

Производство Polymetal в I квартале 2023 года составило 345 тыс. унций золотого эквивалента, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом квартальная выручка Polymetal выросла на 19%, до $733 млн за счет стабилизации каналов сбыта, а также снижения запасов в условиях высоких цен на золото.

Polymetal вынес на собрание акционеров, которое состоится 30 мая, вопрос о редомициляции в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане.

Также подорожали в среду расписки OZON (+5,1%), акции "Аэрофлота" (+4,5%), ВТБ (+4,3%), "Газпром нефти" (+3,5%), АФК "Система" (+3%), "НОВАТЭКа" (+3%), "Яндекса" (+2,9%), "НЛМК" (+2,6%), "Роснефти" (+2,6%), "Татнефти" (+2,6%), UC Rusal (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), расписки TCS Group (+2,5%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+2,4% и +2,2% "префы"), "Газпрома" (+2,2%), "Северстали" (+2,2%), "Норникеля" (+2,2%), ПАО "Полюс" (+2,2%), "МТС" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,6%), "ММК" (+1,6%), "Магнита" (+1,6%), "РусГидро" (+1,4%), "Московской биржи" (+0,5%).

Обыкновенные акции Сбербанка за день просели до 222,7 рубля (-6,8%), "префы" - до 221,9 рубля (-6,3%), хотя после отсечки дивидендов падение бумаг должно было превысить 10%.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Юлии Мельниковой, в первый день после майских праздников российские акции перешли к росту после того, как на прошлой неделе несколько дней индекс МосБиржи фиксировал снижение. В "минусе" торговались лишь акции Сбера, которые снизились после дивидендной отсечки. В лидерах роста выступили акции золотодобытчика Polymetal – компания опубликовала операционные результаты и объявила об акционерном голосовании по вопросу смены юрисдикции.

"Длительный рост индекса МосБиржи в немалой степени связан с объявлениями о дивидендных выплатах, а также с хорошими результатами корпоративного сектора. В последний месяц советы директоров компаний утверждали финальные дивиденды, которые будут фактически выплачены акционерам в ближайшее время. Приток ликвидности на счета инвесторов может оказать поддержку рынку", - считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук, российский рынок акций подрос на фоне некоторого улучшения настроений в США.

"Российский рынок акций после утреннего падения из-за дивидендной отсечки в акциях Сбербанка смог перейти к росту на фоне оптимизма на фондовых площадках в США, где рынок позитивно отреагировал на апрельскую статистику по индексу потребительских цен. Локомотивом роста на российском рынке выступили акции нефтегазового сектора. Покупки акций "ЛУКОЙЛа" происходят перед дивидендной отсечкой, которая будет 2 июня – компания выплатит финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 руб. на акцию (доходность 9,4% при текущих котировках). Ожидания рекомендаций по дивидендам способствовали также спросу на акции "Газпрома", констатирует аналитик.

"Падение акций Сбербанка было меньше, чем размер дивиденда, что отражает сильный спрос на акции банка. Учитывая ожидания увеличения дивидендов по итогам 2023 года, дивидендный разрыв будет закрыт достаточно быстро - летом. Ожидаем, что на этой неделе индекс МосБиржи поднимется к отметке 2600 пунктов. Считаем, что рынок будет поддержан спросом на акции нефтегазового сектора из-за высоких дивидендов в секторе", - полагает Лящук.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, дивидендный разрыв в акциях Сбербанка лишь взбодрил покупки по широкому спектру российских бумаг.

В частности, рост более 2% показали секторы нефти и газа, электроэнергетики, металлов и добычи. "В лидерах оказались бумаги Polymetal на сообщениях о возможном возвращении к выплате дивидендов по итогам I полугодия. По итогам года ожидается существенный положительный свободный денежный поток у компании, что также будет способствовать возвращению практики выплаты дивидендов. Разделение российских и казахстанских активов планируется завершить во II полугодии в 2024 году. При этом для казахстанских активов будет создана полностью новая компания", - отмечает аналитик.

Акции Сбербанка в течение дня сократили утренние потери, а негативное их влияние на индексы было компенсировано ростом бумаг "Роснефти", "Газпрома", "ЛУКОЙЛа". Впрочем, также на рынке формируется мнение, что бумаги Сбербанка смогут довольно быстро закрыть дивидендный разрыв, так как прибыль текущего года может вновь стать основой для нового дивидендного рекорда, констатирует Кочетков.

"Укрепление рубля не помешало акциям экспортеров. Ослабление рубля в марте и апреле во многом было связано с конвертацией средств иностранных компаний, полученных за российские активы. В мае давление с этой стороны заметно ослабло. Кроме того, есть вероятность того, что российские компании конвертируют часть своей выручки под будущие дивидендные выплаты. И, наконец, если судить по китайским данным по торговле, то российский экспорт несколько замедлил рост, но положительное сальдо сохраняется. В течение месяца рубль может нацелиться на взятие уровня 75 руб./$1, чему также будет помогать предстоящий налоговый период", - полагает аналитик.

Торги в Европе начинались ростом индексов, но затем ситуация испортилась. Нефть торговалась в умеренном "минусе". Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти на прошлой неделе сильнее ожиданий, также ведомство прогнозирует рост добычи в стране на 5,1% в текущем году. Соответственно, позитивный эффект от неожиданного заявления Белого дома о возможном возобновлении пополнения стратегических резервов в II полугодии сошел на нет, отмечает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, по ходу сессии часть просадки в бумагах Сбербанка удалось выкупить, что помогло индексу Мосбиржи подрасти. Большинство акций первого эшелона при этом торговались в хорошем "плюсе".

"Сказалось завершение длинных выходных - часть инвесторов опасалась реализации серьезного рыночного или геополитического негатива в майские праздники, но эти опасения не оправдались. Более уверенному росту рынка препятствовали резко подорожавший рубль и ценовая неуверенность нефти", - отмечает эксперт.

Внешний фон был относительно спокойным. Неплохой сюрприз преподнесла макростатистика из США, где индекс потребительских цен в апреле снизил темпы роста до 4,9% с мартовских 5%.

В четверг Банк России обнародует доклад о денежно-кредитной политике, ОПЕК выпустит ежемесячный отчет, Банк Англии вынесет решение по процентной ставке. Акционеры HeadHunter на собрании обсудят вопрос о наделении совета директоров полномочиями проведения buyback. Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 мая - 2500-2600 пунктов, полагает Бахтин.

На рынках Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,5%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,3-0,5%), но улучшились настроения в США (индикаторы S&P 500 и Nasdaq растут на 0,3-0,9%, Dow просел на 0,2%) после выхода статистики по инфляции.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,8% в марте. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 5% в марте и достигла минимума с апреля 2021 года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сохранения инфляции на мартовском уровне.

Статистика о замедлении инфляции в США подогрела фондовые индикаторы, поскольку повышает вероятность паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва США.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены отыграли часть утреннего снижения. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 в среду составила $76,64 за баррель (-1% и +0,6% накануне), июньская цена WTI - $72,77 за баррель (-1,3% и +0,8% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,95 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), запасы бензина снизились на 3,17 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 4,17 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1 млн).

Цены на нефть росли в последние три сессии. Поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что власти США планируют возобновить пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR), как только будут завершены ремонтные работы в хранилищах.

Во вторник Минэнерго США также понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,54 млн б/с до 12,53 млн б/с. Кроме того, ведомство ухудшило прогноз цены нефти Brent на текущий год до $78,65 за баррель с $85,01 за баррель.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+14,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+11,6%), акции ПАО "Диод" (+10,3%), "префы" ПАО "Костромская сбытовая компания" (+9,9%), бумаги "Объединенной вагонной компании" (+7,7%), "Юнипро" (+7,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (+7%).

Просели бумаги Росдорбанка (-0,5%), Московского кредитного банка (-0,4%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-0,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,96 млрд рублей (из них 28,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,07 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,71 млрд рублей на акции ВТБ).