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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Годовая чистая прибыль FESCO по МСФО выросла до 39,4 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в 2022 году выросла на 4%, до 39,388 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 43%, до 162,639 млрд рублей.

Показатель EBITDA в 2022 году составил 71,483 млрд рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2021 года, сообщила компания. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 2 п.п., до 43%.

Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2022 года снизился до 2,631 млрд рублей с 22,942 млрд рублей по состоянию на конец 2021 года. Отношение чистого долга к EBITDA составило 0,04х.

Интермодальные перевозки группы FESCO в 2022 году выросли на 9%, до 507 тысяч TEU. Объем международных морских перевозок увеличился на 19%, до 342 тысяч TEU. Объем каботажных перевозок стал больше на 4%, поднявшись до 84 тысяч TEU.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот группы состоит из 33 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO ДВМП
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