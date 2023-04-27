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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

ВМТП в 2022 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза, до рекордных 16,13 млрд руб.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO) в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 16,13 млрд рублей, что на 53,2% больше, чем в 2021 году, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 41% и составила 29,335 млрд рублей.

Согласно материалам АО, это наивысшие показатели чистой прибыли и выручки с 2000 года (более ранние данные отсутствуют).

Себестоимость выросла на 6,9% - до 9,9 млрд рублей. В то же время валовая прибыль увеличилась в 1,7 раза - до 19,5 млрд рублей.

В материалах говорится, что управленческие расходы стивидора возросли в прошлом году на 13,3%, до 1,966 млрд рублей. Прочие доходы выросли на 38%, до 1,008 млрд рублей, прочие расходы - в 3,9 раза, до 2,513 млрд рублей.

Компания в 2022 году получила 1,712 млрд рублей дохода в виде дивидендов от участия в других организациях. Годом ранее этот показатель составил 256,8 млн рублей.

Отмечается также, что ВМТП продолжает получать инвестиционную льготу по налогу на прибыль. Расчет налога на прибыль за 2022 год и за 2021 год был произведен по ставке 16,5%.

Стивидор сообщает, что объемы внутренних контейнерных перевозок (перевалка контейнеров является основным видом деятельности ВМТП - ИФ) в течение 2022 года оставались стабильными относительно уровня предыдущего года.

"На фоне ожидаемого в 2023 году снижения ставок фрахта в целях сохранения и увеличения финансового результата менеджмент ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания группы FESCO - ИФ) развивает дополнительные мультимодальные сервисы со странами-партнерами России - Вьетнамом, Турцией, Индией, Ираном, а также расширяет логистические решения для партнеров между Россией и Китаем через Deep Sea. Дополнительным драйвером роста грузоперевозок дочерних компаний ДВМП станет завершение перестроения логистических маршрутов ключевых импортеров РФ с Европы на Китай", - говорится в отчете порта.

Ранее сообщалось, что ВМТП в 2022 году перевалил 13,4 млн тонн грузов, что на 3,7% больше, чем в 2021 году. В том числе перевалка контейнеров выросла на 1,4% - до более 768 тыс. TEU. В итоге ВМТП третий год подряд занял первую строчку в рейтинге российских портов по контейнерообороту. На втором месте - ООО "Восточная стивидорная компания" (Приморский край, входит в группу Global Ports) с результатом 624,44 тыс. TEU, на третьем - ООО "НУТЭП" (Новороссийск) - 582,5 тыс. TEU.

Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта "Владивосток".

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы состоит из 33 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

ВМТП Владивосток FESCO
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