Совет директоров МГТС рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МГТС" на заседании 12 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания.

В частности, совет рекомендовал акционерам утвердить чистую прибыль ПАО МГТС за 2022 финансовый год в размере 16,3 млрд рублей и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.

В пресс-службе МГТС "Интерфаксу" объяснили, что рекомендация не выплачивать дивиденды дана "в целях поддержания финансовой устойчивости, продолжения осуществления финансово-хозяйственной деятельности и реализации инвестиционной программы МГТС как системообразующей организации в условиях ухудшения макроэкономических и отраслевых факторов, а также сложнопрогнозируемых последствий изменения указанных факторов".

Годовое собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть в том числе вопрос выплаты дивидендов, состоится 16 июня в заочной форме. Если рекомендация совета директоров будет утверждена акционерами - МГТС не будет выплачивать дивиденды четвертый год подряд.

МГТС входит в группу МТС, основным акционером компании является МТС с 94,7% акций.