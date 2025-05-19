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Совет директоров МГТС рекомендовал не выплачивать дивиденды-2024

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МГТС" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания на ленте раскрытия.

Акционеры будут рассматривать рекомендацию на годовом собрании 20 июня.

Компания не выплачивала дивиденды за 2019-2023 годы.

Также в повестку ГОСА включены вопросы утверждения годового отчета, избрания совета директоров, членов ревизионной комиссии, утверждения аудитора.

По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, МГТС на 94,7% принадлежит ПАО "МТС", еще 5,3% распределены между прочими акционерами.

МГТС МТС
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