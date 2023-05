"АБ Холдинг" выступил соинвестором в MBO российской "дочки" Deutsche Leasing

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Финансовым инвестором в сделке по выкупу менеджментом российской "дочки" Deutsche Leasing - "Дойче Лизинг Восток" - выступил "АБ Холдинг" (материнская компания Альфа-банка), сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых со сделкой.

О продаже "Дойче Лизинг Восток" локальному менеджменту Deutsche Leasing объявила на прошлой неделе. В сделку MBO, обязывающее соглашение по которой было подписано в первом квартале, был вовлечен финансовый партнер, сообщил продавец, не называя его.

В отчетности АО "Дойче Лизинг Восток" также упомянута сделка по выходу германского акционера и сказано, что с российскими собственниками компания "сможет продолжить ведение бизнеса и оставаться полноценным участником рынка в области финансового лизинга", но новые владельцы не названы.

По данным источника "Интерфакса", покупателем выступает созданная в конце 2022 года компания "Вестсайд". В ней 51% принадлежит Светлане Ремер (гендиректором "Дойче Лизинг Восток" уже много лет является Йонас Ремер, он гражданин Германии - ИФ), а 49% у ООО "АБ Холдинг". Доля Светланы Ремер, по данным ЕГРЮЛ, также заложена в "АБ Холдинге".

Другой источник агентства на рынке также знает, что одна из компаний "АБ Холдинга" поучаствовала в выкупе "Дойче Лизинг Восток" как миноритарный инвестор вместе с менеджментом.

Масштаб бизнеса "Дойче Лизинг Восток", специализирующего на обслуживании клиентов в сегменте среднего бизнеса, сильно сократился после февраля 2022 года. Выручка за 2021 год была ретроспективно пересмотрена с 8,7 млрд до 2,3 млрд рублей, за 2022 год она составила 1,76 млрд руб.

"АБ Холдинг" - головная компания Альфа-банка. Ни сам банк, ни его дочерняя структура "Альфа-лизинг" к сделке по выкупу "Дойче Лизинг Восток" отношения не имеют, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Сам "АБ Холдинг" принадлежит ABH Financial Ltd Михаила Фридмана и его партнеров. Компания недавно сообщила в своей отчетности, что в феврале 2023 года был подписан договор купли-продажи 100% акций "АБ Холдинга" одному из бенефициаров, но сделка ждет необходимых согласований и пока не закрыта. Покупатель - один из партнеров Фридмана Андрей Косогов, он станет единственным владельцем банка, оцененного для сделки в 178 млрд рублей, сообщало со ссылкой на источники издание Financial Times. Пока новостей о завершении процесса смены владельцев "АБ Холдинга" (и, соответственно, Альфа-банка) не было.